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molexandr
NVIDIA всё ещё может выпустить обновлённые видеокарты RTX 50 SUPER и RTX 5060 12 ГБ
В этом уверен инсайдер MEGAsizeGPU.
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Компания NVIDIA вернулась к планам выпустить промежуточное обновление серии видеокарт GeForce RTX 50 моделями SUPER, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на инсайдера MEGAsizeGPU. Ранее инсайдеры утверждали, что компания выпустит три видеокарты SUPER высокого и среднего класса, теперь речь идёт о четырёх. К списку присоединилась RTX 5060 12 ГБ, но на данный момент у информаторов нет уверенности, войдёт ли она в линейку SUPER.

Источник изображения: Lilian Do Khac, Unsplash

Официально компания NVIDIA не анонсировала видеокарты RTX 50 SUPER. Инсайдеру также неизвестны сроки выпуска обновлённых видеокарт, по всей видимости, они даже не установлены, однако информатор уверен, что обновление всё ещё запланировано на 2026 год.

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Обновление всё так же сосредоточено на увеличении объёма видеопамяти за счёт перехода на чипы GDDR7 по 3 ГБ. Так, RTX 5080 SUPER и 5070 Ti SUPER приписывают 24 ГБ видеопамяти, а RTX 5070 SUPER должна получить 18 ГБ видеопамяти — только за счёт замены чипов по 2 ГБ на чипы по 3 ГБ. Аналогично для RTX 5060 (SUPER) 12 ГБ — четыре чипа по 2 ГБ заменят на четыре по 3 ГБ, сохранив 128-битную шину. К слову, ранее появились слухи о планах компании выпустить в июне-июле RTX 5050 9 ГБ с тремя чипами по 3 ГБ и 96-битной шиной, пока эти слухи не подтвердились.

Впервые о видеокартах RTX 50 SUPER инсайдеры заговорили ещё в прошлом году. Ожидалось, что обновление представят на выставке CES 2026 в начале 2026 года, однако из-за проблем с доступностью памяти обновление якобы поставили на паузу. Проблемы всё ещё существуют, но, похоже, NVIDIA удалось наладить поставки для исправного снабжения партнёров комплектами из графических процессоров и видеопамяти.

Авторы VideoCardz.com подчёркивают, что со стороны NVIDIA нет никаких намёков на выпуск обновления RTX 50 SUPER. На выставке Computex компания была сосредоточена на презентации платформы RTX Spark для потребительских ноутбуков и мини-ПК, а также платформы для рабочих станций DGX Station for Windows.

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 50 super
Источник: videocardz.com
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