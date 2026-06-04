Однако новинки для игровых ПК давно не анонсировали.

Генеральный менеджер Intel Client Computing Group Алекс Катузян (Alex Katouzian) подтвердил журналистам, что графические решения остаются невероятно важной составляющей ПК-направления компании, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на ресурс Tweakers. Это заявление было частью ответа на вопрос о будущем дискретной графики Intel.

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В 2022 году Intel впервые за долгое время выпустила дискретные видеокарты для настольных ПК, семейство Arc Alchemist. Следом выпустили видеокарты семейства Battlemage, однако модельный ряд значительно сократился: Arc B580 и Arc B570, — единственные игровые видеокарты для настольных ПК от Intel в текущем поколении. Флагманская видеокарта Arc B770 так и не появилась, хотя для профессионального сегмента Intel выпустила новые решения, включая Arc Pro B70 32 ГБ с новым более крупным графическим процессором.

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Катузян заявил, что продажи видеокарт Intel растут хорошими темпами, разработчики игровых движков сотрудничают с Intel и компания намерена продолжать двигаться в заданном направлении.

По всей видимости, в потребительском сегменте внимание Intel снова сместилось в сторону интегрированных графических решений. Недавно компания официально анонсировала серию процессоров Arc G3 для портативных игровых компьютеров. Эти процессоры относятся к семейству Panther Lake, но используют несколько иную конфигурацию, оптимизированную для игровых КПК.

Несмотря на заявления, нет никаких конкретных подробностей о будущем дискретной графики Intel для настольных ПК. Неизвестно, когда компания планирует выпустить следующее поколение дискретных видеокарт Celestial с ядрами Xe 3-го поколения.