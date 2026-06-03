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molexandr
Thermaltake оснастила СЖО ST Trio Ultra тремя 6-дюймовыми дисплеями
Модель ST Pro Ultra получила один дисплей, но лучше по характеристикам.
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Компания Thermaltake представила на выставке Computex 2026 готовые системы жидкостного охлаждения ST Trio Ultra и ST Pro Ultra, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: TechPowerUp (и далее)

В первую очередь внимание привлекает вариант Trio, который оснащается тремя 6-дюймовыми IPS-дисплеями с разрешением 720 на 1480 пикселей. Конструкция позволяет менять угол наклона дисплеев, расположенных по бокам. Используется магнитное крепление к охлаждающему блоку с насосом. Программное обеспечение Thermaltake позволяет настроить дисплеи ST Trio Ultra по отдельности для отображения разного содержимого либо объединить все три в один. Система охлаждения также оснащается тремя 120-мм вентиляторами с настраиваемой ARGB-подсветкой, которые объединены в одном корпусе.

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По предварительной информации, Thermaltake ST Pro Ultra отличается от ST Trio Ultra только наличием одного дисплея вместо трёх, но это OLED-дисплей с большим разрешением 2160 на 1080 пикселей. Обе системы будут доступны в чёрном и белом цвете. Подробные характеристики, цены и сроки появления в продаже не уточняются.

#системы охлаждения #thermaltake #жидкостное охлаждение
Источник: techpowerup.com
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