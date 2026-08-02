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АВТОВАЗ рассказал об истории созданного на базе Kalina в 2000 году концепт-кара LADA Roadster
Двухместный автомобиль с трансформируемой крышей был построен за семь месяцев, впервые показан на Московском автосалоне и годом позже — в Женеве. Проект не получил серийного продолжения, однако восстановленный экземпляр в настоящее время находится в заводском музее.
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На рубеже тысячелетий группа инженеров и дизайнеров АВТОВАЗа под руководством Сергея Нужного разработала экспериментальный родстер на шасси LADA Kalina. Над проектом также работал Михаил Пономарёв; на сборку первого образца ушло около семи месяцев.

Изображение: лада.онлайн

При создании кузова специалисты применили комбинацию собственных решений и заимствованных компонентов. Базу уменьшили на 150 миллиметров, рамку ветрового стекла взяли от «десятки», дверную конструкцию — от Alfa Romeo GTV, а головную оптику — от Volkswagen Golf IV. Родстер получил двухлитровый шестнадцатиклапанный двигатель мощностью 106 лошадиных сил и пятиступенчатую коробку с секвентальным переключением.

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Ключевой инновацией стала жёсткая крыша Г-образной формы с электроприводом. Инженеры отказались от классической схемы складывания в багажник: вместо этого панель сдвигалась назад и опускалась между арок задних колёс, повторяя линию багажной крышки. Такое решение сохраняло объём отсека и упрощало конструкцию.

Премьера автомобиля прошла на Московском автосалоне в 2000 году, через год его вывезли на Женевское мотор-шоу. Однако серийное производство признали нецелесообразным: в России отсутствовал платёжеспособный спрос на спортивные двухместные модели, а для выхода в Европу машина не соответствовала действовавшим стандартам.

Реставрация единственного сохранившегося экземпляра велась около шести месяцев. Мастера восстановили кузовные панели и салон, изготовили недостающий фрагмент переднего бампера, отремонтировали тормоза и привели в порядок механизм складывания крыши. Силовой агрегат сохранил работоспособность — после завершения работ автомобиль своим ходом разместили в музейной экспозиции.

#автоваз #концепт #лада #автосалон #roadster #концепт‑кар #лада калина
Источник: xn--80aal0a.xn--80asehdb
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