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Linus Tech Tips: ChatGPT подобрал комплектующие, но провалил сборку ПК и переложил вину на владельца
Linus Tech Tips протестировал ChatGPT: ИИ грамотно подобрал комплектующие, но дал неверные инструкции по сборке ПК, придумал несуществующие поломки и попытался свалить вину на владельца.
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Автор популярного YouTube‑канала Linus Tech Tips устроил практический тест для ChatGPT — он попросил нейросеть выступить в роли консультанта для новичка, собирающего игровой компьютер. Задача состояла из двух частей: сначала подобрать комплектующие, затем пошагово провести через процесс сборки ПК. Итоги эксперимента показали, что у ИИ есть сильные и слабые стороны.

Источник изображения: youtube.com/@LinusTechTips

На этапе подбора железа чат‑бот справился неплохо. Он предложил сбалансированный набор компонентов, убедительно расставив акценты. Он обосновал выбор платформы AMD с расчётом на дальнейший апгрейд процессора, а также аргументировал необходимость качественного блока питания и быстрого SSD. При этом в итоговой конфигурации нашлись спорные моменты: стоимость ОЗУ выглядела завышенной, а видеокарта с 12 ГБ VRAM проигрывала по перспективам более актуальной версии на 16 ГБ, которая стоила чуть дороже.

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Трудности начались, когда дело дошло до физической сборки. Даже после перехода на подписку Plus (понадобилось из‑за исчерпания лимита на работу с изображениями) рекомендации ИИ оставались ошибочными.

Первые неточности проявились при установке кулера. ChatGPT настойчиво советовал использовать проставки, подходящие для сокета Intel LGA1200, хотя сборка велась на платформе AMD, и ссылался на винты, которых не было в комплекте. Когда детали закономерно не встали на место, чат‑бот сначала возложил вину на производителя кулера Thermalright, а затем вообще выдвинул версию, будто пользователь повредил крепления на материнской плате.

С установкой видеокарты ситуация повторилась: ИИ неверно указал, какие заглушки корпуса нужно снять. Он ориентировал владельца на верхние позиции, тогда как разъём PCIe x16 располагался ниже — требовалось освободить вторую и третью заглушки. Чат‑бот упорно настаивал, что помехой служит радиатор M.2, отрицал необходимость демонтажа нужной заглушки и предлагал решить проблему изменением угла установки карты. В реальности источником сложностей была именно изначальная инструкция от самого ИИ.

Ещё одно серьёзное упущение — чат‑бот вообще не упомянул о необходимости подключить корпусные вентиляторы. А когда возникли проблемы с запуском, он в ходе диагностики сослался на концентратор, которого в корпусе попросту не было. В итоге чат-бот предложил решить проблему переходом на тариф Pro стоимостью 100–200 долларов в месяц.

В финале эксперимента отдельные советы ИИ оказались полезными. Чат‑бот корректно подсказал активировать EXPO, а также проверить температуру процессора, состояние оперативной памяти и SSD. Прогноз по игровой производительности в целом совпал с фактическими результатами тестов.

По словам Linus Tech Tips, эксперимент показал чёткое разделение возможностей ИИ: ChatGPT уже способен грамотно подобрать комплектующие и достаточно точно спрогнозировать производительность системы, но пока не может служить надёжным помощником в реальной сборке ПК — слишком много критических ошибок возникает на этапе физических действий.

#chatgpt #сборка пк #сборка компьютера #linus tech tips #ошибки ии #помощь ии в сборке пк
Источник: youtube.com
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