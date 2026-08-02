Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Redmi K100 Pro Max на Snapdragon 8 Elite Gen 5 протестирован в ряде игр
Запуск новинки ожидается 11 августа.
реклама

Бренд Redmi только готовится к предстоящему запуску своих новых смартфонов серии K100 Pro, но эксперт из New Technology уже успел протестировать одну из новинок в ряде игр, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что смартфон Redmi K100 Pro Max, оснащённый SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, выделенным чипом обработки графики D2 и аккумулятором ёмкостью 9070 мА·ч, продемонстрировал следующие результаты средней частоты кадров / энергопотребления / температуры:

  • Honor of Kings – 119,7 fps/3,63 Вт/41,5 °C
  • Peacekeeper Elite – 119,7 fps/4,09 Вт/44,4 °C
  • Delta Force – 119,5 fps/5,37 Вт/45,3 °C
  • Genshin Impact – 59,9 fps/4,67 Вт/44,1 °C
  • Honkai: Star Rail – 55,6 fps/6,8 Вт/52,2 °C
реклама

В целом, Redmi K100 Pro Max обеспечивает конкурентоспособные показатели частоты кадров во всех представленных играх. Эксперт Xinxin_Mia отмечает, что дополнительная оптимизация Snapdragon 8 Elite Gen 5 в составе Redmi K100 Pro Max позволяет добиться более высоких значений fps при стабильном энергопотреблении. 

Ранее сообщалось, что смартфон Redmi K100 Pro Max получит 6,9-дюймовый дисплей с частотой обновления 185 Гц. Запуск новинки в Китае ожидается 11 августа текущего года.

#redmi k100 pro max
Источник: gizmochina.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первый американский истребитель шестого поколения F-47 поднимется в воздух в 2028 году
Удачливый покупатель приобрёл комплект ОЗУ DDR5 в 40 раз дешевле его текущей цены
Профессор Блинкин: На Сахалине целесообразнее строить туннель вместо моста
Новый сгиб на дисплее Z Fold 8 разочаровал — складка появилась быстрее, чем у Oppo Find N6
Citizen выпустила три доступные модели часов Eco-Drive на солнечных батареях с сапфировым стеклом
Rolls Royce заявила о практически полном устранении случаев простоя самолётов из-за двигателей Trent
В США в магазине подержанных вещей продали GTX 1050 Ti дешевле чашки кофе
В России обнаружили ранее неизвестный минерал ценнее золота
Аналитик перечислил ряд преимуществ iPhone Air 2 по сравнению с предшественником
Астрономы измерили границы IC 1101 — самой большой галактики, в 17 раз превышающей Млечный Путь
На продажу в Польше выставлен легендарный «горбатый» ЗАЗ-965 «Запорожец» за 140 тыс. рублей
Tom's Hardware: Радиатор M.2 SSD на материнской плате может замедлять работу вашего SSD
OpenAI превысила 1 млрд пользователей после масштабного снижения цен на ИИ
В России на финальном этапе строительства находится первый импортозамещенный крупный СПГ-завод
Gamers Nexus назвал Radeon RX 9050 за $280 одной из худших видеокарт в классе за 10 лет
Аккумуляторы новых складных смартфонов Samsung поддерживают меньше циклов зарядки
AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 заметно обогнал предшественника в тесте Geekbench 7
Edifier выпустила полочную акустику AIRPULSE A200T в синем цвете
Eurogamer: NVIDIA готовится поднять цены на видеокарты на 30% из-за дефицита памяти
Блуждающая чёрная дыра поглотила звезду в 750 млн световых лет от Земли

Популярные статьи

«Человек-паук: Новый день» — обзор очередного фильма по комиксам
10 лучших игр для слабого ПК — топовая видеокарта не нужна, а эмоций на сотни часов
Рассуждения по поводу безопасности дорожного движения
Как играется в Assassin's Creed Odyssey в 2026 году — action/RPG с огромным открытым миром
Включаем и разбираемся с проблемами ретро-ПК 1997 года выпуска
5 фильмов, которым точно нужно продолжение. Часть 1. Финал с недосказанной историей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter