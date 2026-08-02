Запуск новинки ожидается 11 августа.

Бренд Redmi только готовится к предстоящему запуску своих новых смартфонов серии K100 Pro, но эксперт из New Technology уже успел протестировать одну из новинок в ряде игр, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что смартфон Redmi K100 Pro Max, оснащённый SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, выделенным чипом обработки графики D2 и аккумулятором ёмкостью 9070 мА·ч, продемонстрировал следующие результаты средней частоты кадров / энергопотребления / температуры:

Honor of Kings – 119,7 fps/3,63 Вт/41,5 °C

Peacekeeper Elite – 119,7 fps/4,09 Вт/44,4 °C

Delta Force – 119,5 fps/5,37 Вт/45,3 °C

Genshin Impact – 59,9 fps/4,67 Вт/44,1 °C

Honkai: Star Rail – 55,6 fps/6,8 Вт/52,2 °C

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В целом, Redmi K100 Pro Max обеспечивает конкурентоспособные показатели частоты кадров во всех представленных играх. Эксперт Xinxin_Mia отмечает, что дополнительная оптимизация Snapdragon 8 Elite Gen 5 в составе Redmi K100 Pro Max позволяет добиться более высоких значений fps при стабильном энергопотреблении.

Ранее сообщалось, что смартфон Redmi K100 Pro Max получит 6,9-дюймовый дисплей с частотой обновления 185 Гц. Запуск новинки в Китае ожидается 11 августа текущего года.