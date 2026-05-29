Есть даже монитор, преобразующий 2D в 3D.

Компания Acer представила новые игровые мониторы Predator и Nitro, сообщает TechPowerUp. Все модели поддерживают AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-SYNC Compatible.

Источник изображения: Acer (и далее)

Монитор Predator XB273K 3D с 27-дюймовым IPS-дисплеем, разрешением 4K и максимальной частотой обновления 180 Гц может преобразовывать 2D контент в 3D за счёт специальной технологии отслеживания глаз и встроенной модели искусственного интеллекта. Монитор Predator X34 F1 оснащается 34-дюймовым WQHD-дисплеем QD-OLED Penta Tandem с кривизной 1800R и максимальной частотой обновления 360 Гц. Монитор сертифицирован VESA DisplayHDR True Black 500 и обладает набором технологий для защиты зрения во время длительных игровых сессий.

реклама

Монитор Acer Nitro XV345CKR P оснащается 5K2K дисплеем VA и 1344-зонной подсветкой Mini LED. В основном режиме максимальная частота обновления достигает 180 Гц. Второй режим WFHD 360 Гц предназначен для динамичных игр. Монитор сертифицирован VESA DisplayHDR 1000. Монитор Acer Nitro XV320QX оснащается 31,5-дюймовым дисплеем Fast IPS с разрешением 5K и максимальной частотой обновления 165 Гц. Для динамичных игр доступен режим QHD 330 Гц.

Ещё одна модель, Acer Nitro XV273U F5, оснащается 27-дюймовым дисплеем Fast IPS с основным режимом QHD 540 Гц и киберспортивным HD 1000 Гц. Монитор сертифицирован VESA DisplayHDR 600.

В Регионе EMEA новинки появятся в продаже в третьем-четвёртом квартале 2026 года, рекомендованные цены следующие:

Predator XB273K 3D 1299,99 $; 1499 €;

Predator X34 F1 1099,99 $; 1299 €.

Acer Nitro XV345CKR P 899,99 $; 799 €.

Acer Nitro XV320QX 1099,99 $; 999 €.

Acer Nitro XV273U F5 699,99 $; 599 €.

Производитель отмечает, что спецификации мониторов могут различаться от региона к региону.