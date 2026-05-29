Основной режим 4K с максимальной частотой обновления 360 Гц.

Компания MSI собирается представить на выставке Computex 2026 новый монитор MPG OLED 322URDX36 с дисплеем QD-OLED диагональю 31,5 дюйма, сообщает VideoCardz.com. В стандартном режиме дисплей поддерживает разрешение 4K с максимальной частотой обновления 360 Гц. Кроме этого, доступны ещё два режима: 2K 520 Гц и Full HD 680 Гц. Монитор является трёхрежимным.

В основе MPG OLED 322URDX36 дисплей Penta Tandem QD-OLED 5-го поколения со структурой субпикселей RGB Stripe. Монитор также оснащается плёнкой DarkArmor, которая, по данным компании, улучшает глубину чёрного цвета на 40% и в 2,5 раза устойчивее к царапинам.

В списке характеристик пиковая яркость 1500 нит в режиме HDR, сертификация VESA DisplayHDR True Black 600 и ClearMR 18000. В программном обеспечении поддерживается настройка кривых HDR. Для продления срока службы и защиты панели от выгорания предусмотрен набор профилактических технологий и сенсор AI Care, определяющий присутствие пользователя.

В оснащение входит порт DisplayPort 2.1a (UHBR20) и USB Type-C мощностью 98 Вт. Подробности о мониторе появятся на выставке Computex 2026.