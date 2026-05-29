molexandr
Презентация процессоров NVIDIA N1 и ноутбуков на их основе может состояться на Computex 2026
Новые утечки: компании загружают тематические материалы на свои сайты и приглашают прессу на мероприятия после выступления Дженсена Хуанга.
Презентация процессоров NVIDIA N1 и первых компьютеров на их основе должна состояться в рамках выставки Computex 2026. Слухи подтверждает новая утечка: на сайте Dell в разделе для прессы подготовлена директория для загрузки материалов к презентации новых ноутбуков XPS с процессорами NVIDIA N1, сообщает VideoCardz.com. До 31 мая информация находится под эмбарго, материалы ещё не загружены на сервер.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok (отредактировано)

31 мая в 8 часов вечера по тихоокеанскому времени или 1 мая в 11 утра по тайваньскому времени начнётся выступление генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга к открытию выставки Computex 2026. Предполагается, что во время этого выступления и будут представлены Arm-процессоры NVIDIA N1. Флагманом серии может стать чип N1X, объединяющий 20 процессорных ядер и 6144 CUDA-ядра архитектуры Blackwell. Считается, что это менее мощная вариация «суперчипа» GB10 Superchip, который компания использует в мини-ПК DGX Spark для разработчиков в сфере ИИ.

По информации авторов ресурса VideoCardz.com, у ряда крупных компаний и известных брендов запланированы мероприятия для прессы после выступления Хуанга. Ожидается, что на этих мероприятиях представят ноутбуки и, возможно, мини-ПК с новыми чипами NVIDIA.

#nvidia #процессоры #ноутбуки #dell #arm-процессоры #nvidia n1
Источник: videocardz.com
