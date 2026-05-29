Компания Alienware представит на выставке Computex 2026 четыре новых игровых монитора, включая флагманскую модель AW3926QW диагональю 39 дюймов, сообщает VideoCardz.com. Этот монитор оснащается OLED-дисплеем нового поколения со структурой субпикселей RGB stripe и разрешением 5K2K. В компании Dell считают, что это первый монитор с такими характеристиками в сегменте.

Выставочная линейка также включает ультраширокоформатную модель AW3426DW с дисплеем QD-OLED диагональю 34 дюйма и максимальной частотой обновления 280 Гц, две модели с дисплеями VA и максимальной частотой обновления 240 Гц — AW3426DWM и AW3226DM.

Флагманская модель Alienware AW3926QW получила изогнутый дисплей с кривизной 1500R. Для монитора заявлено 99-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3, яркость 300 нит в стандартном режиме и пиковая яркость 1300 нит в режиме HDR. Монитор поддерживает режимы отображения 5120 на 2160 пикселей 165 Гц и 2560 на 1080 пикселей 330 Гц, а также несколько дополнительных режимов для киберспорта с ограничением области отображения до 24,5 и 27 дюймов.

Монитор сертифицирован VESA DisplayHDR True Black 500, поддерживает Dolby Vision, технологии адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible и VESA AdaptiveSync. В числе портов DisplayPort 2.1 UHBR20, два HDMI 2.1, 90-ваттный USB-C (DisplayPort 2.1 Alt Mode). Есть встроенный KVM.

Монитор Alienware AW3426DW оснащается 5-слойным дисплеем QD-OLED Penta Tandem со структурой субпикселей V-stripe RGB, кривизной 1800R и пиковой яркостью 1300 нит в режиме HDR. Монитор сертифицирован VESA DisplayHDR True Black 500. Среди прочего, новое покрытие дисплея, снижающее коэффициент отражения от 1,0% до 0,7%.

Модель Alienware AW3426DWM оснащается дисплеем с разрешением 3440 на 1440 пикселей и кривизной 1500R, модель AW3226DM — дисплеем с разрешением 2560 на 1440 пикселей и той же кривизной. Заявлена поддержка AMD FreeSync Premium, VESA AdaptiveSync, Dolby Vision и VESA DisplayHDR 400. Мониторы оснащаются видеовходами HDMI 2.1 FRL (два) и DisplayPort 1.4.

По предварительной информации, мониторы планируют выпустить в июне-июле 2026 года, цены известны только для VA-моделей — в США это 399,99 $ и 299,99 $ за 34-дюймовый AW3426DWM и 32-дюймовый AW3226DM соответственно.