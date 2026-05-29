molexandr
Seasonic привезёт на выставку Computex 2026 серию блоков питания CRPS мощностью до 5200 Вт
Блоки питания для серверных ИИ-систем.
Компания Seasonic собирается представить на выставке Computex 2026 блоки питания мощностью до 5200 Вт, сообщает VideoCardz.com. Эта модель станет флагманом новой серверной серии CRPS, которая объединит блоки питания разной мощности, начиная от 1300 Вт. В первую очередь серия нацелена на серверы для ИИ, а также другие высоконагруженные вычислительные системы.

Источник изображения: Seasonic; unikoshardware.com

По данным производителя, блок питания мощностью 5200 Вт обладает пиковой эффективностью 96,5%, что отвечает требованиям сертификата 80 PLUS Ruby. Для получения этого сертификата эффективность блока питания должна быть не ниже 90% при нагрузке 5%, 10%, 20%, 50% и 100%.

Блоки питания CRPS построены на специализированной платформе серверного уровня для стабильной и надёжной работы под длительными нагрузками. Эти блоки питания не предназначены для систем потребительского класса, как и ещё одна новая линейка PRIME ENTERPRISE, которая тоже будет присутствовать на выставке Computex 2026 и предназначается для рабочих станций.

Для потребительских ПК компания Seasonic привезёт на выставку новые блоки питания серий VERTEX, FOCUS и CORE. В серии VERTEX будут представлены модели с двумя коннекторами 12V-2x6. В серии FOCUS будет представлен широкий ассортимент блоков питания мощностью от 750 до 1200 Вт, а в серии Core — от 650 до 1200 Вт. Также на выставку привезут блок питания FOCUS SGX-1300 SFX-L, лимитированные модели с оформлением ROSSO и SAKURA.

#блоки питания #seasonic
Источник: videocardz.com
