Оба компьютера позиционируются как универсальные трансформируемые устройства 3-в-1.

Компания One-Netbook анонсировала под брендом OneXPlayer новые портативные игровые компьютеры OneXPlayer 3 и OneXPlayer X2 Mini Pro, сообщает VideoCardz.com. Для первой выбрали процессор Intel Arc G3 Extreme, а для второй — AMD Ryzen AI Max+ 395. Оба компьютера позиционируются как универсальные трансформируемые устройства 3-в-1.

Источник изображения: OneXPlayer; VideoCardz.com (и далее)

Игровой КПК OneXPlayer 3 становится первым подтверждённым устройством бренда с процессором Intel Arc G3 Extreme. Компьютер оснастили 8,8-дюймовым дисплеем OLED с максимальной частотой обновления 144 Гц, поддержкой переменной частоты обновления и HDR.

реклама

Также портативное устройство оснащается встроенным аккумулятором ёмкостью 85 Вт·ч, съёмными контроллерами с боковыми кнопками и стиками на датчиках Холла. Для подключения внешних устройств предусмотрены порты USB4 и USB-A, постоянную память можно расширить за счёт твердотельного накопителя формата mini SSD или карт памяти MicroSD. Для подключения проводных наушников предусмотрен 3,5-мм аудиовыход.

Гибридный процессор AMD Ryzen AI Max+ 395, выбранный для OneXPlayer X2 Mini Pro, уже должен быть хорошо всем известен — он объединяет 16 процессорных ядер Zen 5, 40 вычислительных блоков интегрированной графики RDNA 3.5 и нейронный блок XDNA 2 для ускорения вычислений, связанных с ИИ. По оценке производителя, совокупная производительность процессора достигает 126 трлн. операций в секунду при вычислениях в формате INT8.

Компьютер OneXPlayer X2 Mini Pro оснащается 8,8-дюймовым дисплеем OLED с переменной частотой обновления до 144 Гц, внешним съёмным аккумулятором ёмкостью 85 Вт·ч и съёмными контроллерами. Одной из отличительных особенностей является поддержка внешней жидкостной системы охлаждения Frost Bay, которая позволяет увеличить мощность APU до 120 Вт.

Оба устройства совместимы с фирменными клавиатурами OneXPlayer на магнитном креплении, поддерживают настройку триггеров и сменные крестовины D-pad.

Первоначально устройства станут доступны в рамках краудфандинговой кампании на платформе Indiegogo в июне 2026 года. Цены не называются.