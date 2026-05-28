Шесть тепловых трубок и два 120-мм комплектных вентилятора.

Компания Scythe представила новую воздушную систему охлаждения для процессора, двухбашенный кулер MAGOROKU (SCMR-1000), сообщает TechPowerUp. Позиционируют новинку как высокопроизводительное и компактное решение для охлаждения, отмечается, что для кулера разработали новую конструкцию радиатора и рёбер. Высота кулера составляет 155 мм, в радиаторах сделаны вырезы для совместимости с высокими модулями оперативной памяти и радиаторами материнских плат.

Источник изображения: Scythe

Scythe MAGOROKU комплектуется двумя 120-мм 9-лопастными вентиляторами Wonder Tornado 120 с подшипниками типа SPFDB (Self-Pressurized Fluid Dynamic Bearing), усиленным корпусом и антивибрационными вставками. При максимальной скорости вращения 2000±10% оборотов в минуту вентилятор развивает воздушный поток 60,29 кубических футов в минуту (CFM) и статическое давление 2,45 мм вод. ст. Максимальный уровень шума 26,88 дБА. Также в комплект Scythe MAGOROKU входит новая система крепления HPMS VII Lite, совместимая с платформами Intel LGA 1851 и AMD AM5.

Размеры кулера составляют 134 × 142,5 × 155 мм, его вес — 1036 г. В конструкции используется шесть 6-мм тепловых трубок. По информации TechPowerUp, в Европе рекомендованная цена кулера составляет 39,99 €.