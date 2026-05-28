molexandr
Intel полноценно анонсировала процессоры Arc G3 для портативных игровых компьютеров
В серию вошли два 14-ядерных процессора с 10- и 12-ядерной графикой.
Компания Intel полноценно анонсировала процессоры Arc G3 для портативных игровых компьютеров, сообщает Tom’s Hardware. Серия включает два чипа, базовый Arc G3 и боле продвинутый вариант Arc G3 Extreme. Оба чипа входят в семейство Panther Lake и среди прочего оснащаются интегрированной графикой Arc B370 и Arc B390 соответственно.

Источник изображения: Intel (и далее)

По конфигурации процессорных ядер Arc G3 и Arc G3 Extreme не отличаются, процессоры сочетают 2 производительных P-ядра, 8 эффективных E-ядер и 4 маломощных LP-ядра. Главное отличие — интегрированная графика. Графический процессор Arc B370 в Arc G3 располагает десятком ядер Xe 3-го поколения, а Arc B390 — целой дюжиной. Точные тактовые частоты и лимиты мощности в Intel не уточнили. Дополнительное преимущество Arc B390 и Arc G3 Extreme — предварительно скомпилированные шейдеры, которые распространяются Intel через фирменное ПО.

В Tom’s Hardware назвали Arc B390 впечатляющим интегрированным графическим процессором, он поддерживает технологии XeSS 3 с применением ИИ для многокадровой генерации, масштабирования и снижения задержки. В Intel подтвердили поддержку Wi-Fi 7 R2, Bluetooth 6, Thunderbolt 4. Компании Acer, MSI и OneXPlayer в числе первых выпустят устройства с процессорами Arc G3 уже в ближайшие месяцы.

#процессоры #игровые кпк #intel arc g3
Источник: tomshardware.com
