План выпуска новой продукции бренда Thunderobot содержит мини-ПК с гибридными процессорами AMD Medusa Point и Medusa Halo, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на китайский ресурс ITHome.
Информация была озвучена на недавнем мероприятии в Китае. На одном из опубликованных слайдов перечислены актуальные и будущие системы Thunderobot, рабочие станции AI Tower Station (AI Master T), рабочие мини-ПК AI Mini Station (AI Master D) и профессиональные ноутбуки AI Mobile Station (AI Master M). Актуальная серия AI Mini Station построена на базе гибридных процессоров AMD Strix Halo и Gorgon Halo, будущая получит процессоры Medusa Point и Medusa Halo.
Компания AMD подтвердила кодовое имя Medusa для будущих чипов с процессорными ядрами Zen 6, однако полноценный анонс новых семейств Medusa Point и Medusa Halo пока не состоялся. На данный момент AMD готовится к выпуску обновлённых гибридных решений серии Ryzen AI Max (PRO) 400 с ядрами Zen 5.
В презентации Thunderobot не уточняются какие-либо спецификации и сроки выпуска новых ПК с гибридными процессорами Medusa. Что касается других решений, рабочие станции AI Tower Station в зависимости от конфигурации будут оснащаться процессорами AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX, Ryzen Threadripper 9980X или Ryzen 9 9950X3D2, видеокартами Radeon R9700 в количестве до четырёх штук.