molexandr
Samsung анонсировала 31,5-дюймовый дисплей QD-OLED с режимами 4K 360 Гц и Full HD 680 Гц
Сертифицирован VESA DisplayHDR True Black 600.
Компания Samsung Display анонсировала новый дисплей QD-OLED диагональю 31,5 дюйма с разрешением 4K и максимальной частотой обновления 360 Гц в основном режиме, сообщает VideoCardz.com. Как утверждают в компании, это первый в мире дисплей QD-OLED, сочетающий такие характеристики. В список характеристик нового дисплея также входит сертификация VESA DisplayHDR True Black 600.

Источник изображения: Samsung Display

Представители Samsung Display заявили, что такой частоты обновления удалось достичь благодаря оптимизации схемотехники и новой системе управления. В компании также подтвердили, что массовое производство запланировано на вторую половину текущего года.

Дисплей является двухрежимным. Во втором режиме разрешение снижается до Full HD, а максимальная частота обновления повышается до 680 Гц. По мнению авторов VideoCardz.com, это позволит конкурировать с двухрежимными WOLED-дисплеями LG, популярными среди пользователей, которые заинтересованы в сочетании режима с высоким разрешением для обычных игр и скоростного режима для киберспортивных игр.

Дисплей использует структуру субпикселей с V-образным расположением полос (V-stripe), в которой красные, зелёные и синие субпиксели выстроены в вертикальные линии. Такая структура уже используется в 34-дюймовом QD-OLED дисплее от Samsung Display с максимальной частотой обновления 360 Гц. Этот дисплей уже поставляется производителям мониторов, включая компании ASUS, MSI и GIGABYTE, а поставки нового дисплея, рассматриваемого в этой новости, обсуждаются более чем с десятью компаниями. Конкретные модели пока не анонсированы.

Мониторы для демонстрации нового дисплея привезут на выставку Computex 2026, которая пройдёт со 2 по 5 июня.

#мониторы #qd-oled #samsung display
Источник: videocardz.com
