molexandr
MSI выпустит юбилейные ноутбук Titan 18 HX и матплату MEG X870E ACE MAX с оформлением Draco Epic
Устройства украшает изображение дракона.
Компания MSI отметит 40 лет с момента основания выпуском юбилейных версий ноутбука Titan 18 HX и материнской платы MEG X870E ACE MAX с оформлением Draco Epic, вдохновлённым созвездием «никогда не заходящего дракона», сообщает VideoCardz.com. Ноутбук и материнскую плату украшает изображение дракона на фоне звёздного неба, логотип MSI 40th Anniversary и прочие тематические детали, например, надпись Έκδοση Δράκου, что в переводе с греческого означает «издание дракона».

Источник изображения: @msigaming в социальной сети X (заблокирована в РФ)

Ноутбук MSI Titan 18 HX является флагманским решением текущего поколения. Классическая модель оснащается процессором Intel Core Ultra 9 285HX, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуков, оперативной памятью DDR5-6400 общим объёмом 64 ГБ, одним или двумя SSD-накопителями объёмом 2 ТБ каждый.

Источник изображения: MSI, VideoCardz.com (и далее)

Судя по промо-материалам, конфигурация будет обновлена процессором Arrow Lake-HX Refresh, в ноутбук установят дисплей с максимальной частотой обновления 240 Гц и сертификацией VESA DisplayHDR 1000, а комплектация будет включать дополнительные аксессуары, включая мышь и коврик для мыши, тоже с тематическим оформлением. Ноутбук удостоился награды Computex 2026 Best Choice Award в категории Gaming & Immersive Tech.

Материнская плата MEG X870E ACE MAX с сокетом AMD AM5 предназначена для процессоров Ryzen серий 9000, 8000 и 7000. Для платы заявлена поддержка PCIe 5.0, USB4, Wi-Fi 7, наличие сетевых адаптеров со скоростью передачи данных до 10 и 5 гигабит в секунду, пять слотов M.2, подсистема питания процессора 18+2+1 и BIOS с памятью 64 МБ.

Полные спецификации объявят на выставке Computex 2026.

#msi #ноутбуки #материнские платы
Источник: videocardz.com
