Он относится к семейству Bartlett Lake.

Похоже, Intel выпустит процессоры Xeon 6 для платформы LGA 1700 — на сайте компании появилась модель Xeon 6377P, которая относится к семейству Bartlett Lake, сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Процессор оснащается 12-ядерной 24-поточной конфигурацией исключительно из производительных ядер и может повышать тактовую частоту до 5,7 ГГц при базовом значении 3,1 ГГц. В числе прочих характеристик 36 МБ кэш-памяти, 95-ваттный теплопакет, поддержка оперативной памяти DDR5-4800 ECC общим объёмом до 128 ГБ, 20 линий PCIe 5.0.

Источник изображения: Intel

реклама

Ранее процессоры Bartlett Lake были представлены в рамках серии Core Series 2 для периферийных систем. В частности, в серию вошли похожие 12-ядерные процессоры Core 9 273PQE и 273PE.

Хотя процессоры Bartlett Lake предназначены для сокета LGA 1700, официально они не поддерживаются потребительскими материнскими платами Intel серий 600 и 700. Ранее сообщалось, что один из 12-ядерных процессоров Core Series 2 удалось запустить на потребительской плате после модификации BIOS. Неизвестно, появится ли поддержка Xeon 6377P и других процессоров серии на платах потребительского класса, официально они предназначены для серверных и корпоративных систем.

По информации на сайте Intel, рекомендованная цена Xeon 6377P составляет 1045 $.