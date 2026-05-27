molexandr
Steam Deck OLED возвращаются в продажу по значительно более высокой цене — 949 $ за версию 1 ТБ
Даже восстановленные устройства продаются по более высокой цене, чем когда-то стоили новые.
Портативные игровые компьютеры Steam Deck OLED вернулись в продажу, но стали значительно дороже, сообщает The Verge. Версия с твердотельным накопителем объёмом 512 ГБ продаётся в США по цене 789 $, а версию с терабайтным накопителем можно заказать за 949 $. Относительно первоначальных цен 549 $ и 649 $ устройства стали дороже на 240 $ и 300 $ соответственно.

Источник изображения: Edgar Almeida, Unsplash

Восстановленные модели тоже значительно подорожали, цены превышают значения, установленные на новые консоли в момент начала продаж. Так, за официально отремонтированный Steam Deck OLED на 512 ГБ просят 629 $. Восстановленная модель с терабайтным накопителем доступна за 759 $.

Повышение цен связывают с дефицитом памяти на потребительском рынке. По этой причине в феврале 2026 года Steam Deck OLED пропадала из продажи в некоторых регионах. Сейчас, по всей видимости, поставки наладили, но стоимость производства, судя по ценам, значительно выросла. Дефицит памяти привёл к задержке выпуска мини-ПК Steam Machine и гарнитуры виртуальной реальности Steam Frame, на момент написания точные даты выпуска этих устройств так и не объявили.

Игровой КПК Steam Deck OLED выпустили в ноябре 2023 года. Это обновлённая версия оригинального Steam Deck с экраном типа OLED. Разрешение экрана не изменилось, максимальная частота обновления выросла до 90 Гц. Частота опроса сенсорного слоя была повышена до 180 Гц. Гибридный процессор устройства перевели на 6-нм техпроцесс, аккумулятор заменили на более ёмкий. Также в Steam Deck OLED установили более быструю память.

#valve #steam deck #игровые кпк #steam deck oled
Источник: theverge.com
