molexandr
Colorful выпустит ограниченный тираж видеокарт RTX 5070 с оформлением по игре 007 First Light
Видеокарта станет предметом коллекционирования для фанатов «Бондианы».
Компания Colorful выпустит ограниченный тираж видеокарт iGame GeForce RTX 5070 Ultra OC 12 GB x 007 First Light Edition с оформлением, посвящённым вышедшей сегодня игре 007 First Light про молодого Джеймса Бонда, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: Colorful (и далее)

Для лимитированной модели использовали элегантную чёрно-серую расцветку с золотистыми элементами, а на заднюю панель нанесли изображение с главного промо-арта игры: золотисто-бежевая гамма, цифры 007 на фоне и Джеймс Бонд в исполнении актёра Патрика Гибсона.

Компания Colorful не уточняет тираж видеокарт, по какой цене они будут доступны и в каких регионах, отмечая лишь, что видеокарта станет предметом коллекционирования для фанатов «Бондианы». По всей видимости, подробности появятся во время выставки Computex 2026, видеокарта будет представлена на стенде Colorful.

Релиз 007 First Light состоялся сегодня, 27 мая, для оформивших предварительный заказ игра стала доступна вчера в рамках раннего доступа. Рецензенты высоко оценили игру, на момент написания средняя оценка на портале Open Critic составляет 88 баллов.

#nvidia #видеокарты #игры #colorful #007 first light
Источник: techpowerup.com
