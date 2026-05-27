И множество других новинок для разных сегментов рынка.

Компания Team Group привезёт на выставку Computex 2026 оперативную память и твердотельные накопители из новой серии T-FORCE Carbon, сообщает VideoCardz.com. Новая серия создана к 10-летию геймерского бренда T-FORCE. В оформлении комплектующих используется специальное покрытие или лазерная гравировка, имитирующие текстуру углеродного волокна.

Источник изображения: Team Group, VideoCardz.com (и далее)

Первоначально в серию войдут комплекты оперативной памяти T-FORCE DELTA RGB DDR5 Carbon Style, T-FORCE XTREEM DDR5 Carbon Style и внутренний SSD-накопитель T-FORCE Z54E Carbon Style M.2 PCIe 5.0 SSD. Оперативная память будет доступна в парных комплектах общим объёмом 128 ГБ (2 x 64 ГБ). Модули DELTA отличаются наличием подсветки со сверхшироким углом 120°, а XTREEM — солидными радиаторами из алюминиевого сплава толщиной 2 мм.

Твердотельный накопитель T-FORCE Z54E Carbon Style M.2 PCIe 5.0 SSD оснащается 6-нм контроллером Phison E37T без DRAM-буфера, максимальная заявленная скорость на последовательных операциях чтения составляет 14 гигабайт в секунду. Авторы VideoCardz.com отметили, что модели Z54E, представленные в 2025 году, были основаны на другой платформе с контроллером Phison E28, DRAM-кэшем и скоростью чтения до 14,9 гигабайт в секунду.

Цены, подробные технические характеристики и сроки выпуска новой продукции не уточняются. Как ожидается, информация будет озвучена во время проведения выставки Computex 2026, где компания продемонстрирует и другие продукты для массового потребителя, создателей контента и производственного сектора.

В числе прочих новинок оперативная память T-FORCE DARK RGB DDR5 с радиаторами высотой 42 мм и сверхширокой RGB-подсветкой. Система жидкостного охлаждения «3 в 1» T-FORCE LIQUID II SSD Cooler для флагманских SSD-накопителей, которая объединяет небольшой вентилятор, алюминиевый радиатор и прозрачную охлаждающую камеру с флуоресцентной охлаждающей жидкостью.