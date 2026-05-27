Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Team Group привезёт на Computex 2026 оперативную память и SSD из новой серии T-FORCE Carbon
И множество других новинок для разных сегментов рынка.
реклама

Компания Team Group привезёт на выставку Computex 2026 оперативную память и твердотельные накопители из новой серии T-FORCE Carbon, сообщает VideoCardz.com. Новая серия создана к 10-летию геймерского бренда T-FORCE. В оформлении комплектующих используется специальное покрытие или лазерная гравировка, имитирующие текстуру углеродного волокна.

Источник изображения: Team Group, VideoCardz.com (и далее)

Первоначально в серию войдут комплекты оперативной памяти T-FORCE DELTA RGB DDR5 Carbon Style, T-FORCE XTREEM DDR5 Carbon Style и внутренний SSD-накопитель T-FORCE Z54E Carbon Style M.2 PCIe 5.0 SSD. Оперативная память будет доступна в парных комплектах общим объёмом 128 ГБ (2 x 64 ГБ). Модули DELTA отличаются наличием подсветки со сверхшироким углом 120°, а  XTREEM — солидными радиаторами из алюминиевого сплава толщиной 2 мм.

реклама

Твердотельный накопитель T-FORCE Z54E Carbon Style M.2 PCIe 5.0 SSD оснащается 6-нм контроллером Phison E37T без DRAM-буфера, максимальная заявленная скорость на последовательных операциях чтения составляет 14 гигабайт в секунду. Авторы VideoCardz.com отметили, что модели Z54E, представленные в 2025 году, были основаны на другой платформе с контроллером Phison E28, DRAM-кэшем и скоростью чтения до 14,9 гигабайт в секунду.

Цены, подробные технические характеристики и сроки выпуска новой продукции не уточняются. Как ожидается, информация будет озвучена во время проведения выставки Computex 2026, где компания продемонстрирует и другие продукты для массового потребителя, создателей контента и производственного сектора.

В числе прочих новинок оперативная память T-FORCE DARK RGB DDR5 с радиаторами высотой 42 мм и сверхширокой RGB-подсветкой. Система жидкостного охлаждения «3 в 1» T-FORCE LIQUID II SSD Cooler для флагманских SSD-накопителей, которая объединяет небольшой вентилятор, алюминиевый радиатор и прозрачную охлаждающую камеру  с флуоресцентной охлаждающей жидкостью.

#ssd #твердотельные накопители #ddr5 #оперативная память #team group
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженеры «Яковлева» нашли новое решение для крыла МС-21
Первые 45 обзоров игры 007 First Light дали среднюю оценку 88 баллов на портале Metacritic
Китайская ENGINEAI запустила завод по производству роботов мощностью 1 единица каждые 15 минут
Энтузиаст выжал максимум из платформы LGA 775 и проверил ее возможности в паре с GeForce RTX 4080
Electrek сообщает о высоком спросе на электрический хэтчбек Honda Super-One в Японии
NVIDIA GeForce Game Ready 610.47: отказ от панели управления, поддержка 007 First Light и других игр
Gas Monkey Garage представила шестиколесный Ferrari Testarossa с мотором Corvette за $1,5 млн
Acer может готовить игровые КПК с процессорами Intel Arc G3
Epic Games представила первую игру на новом движке Unreal Engine 6
Утилита CPU-Z показала 96 МБ кэша L3 у нового процессора AMD Ryzen 7 7700X3D
Электронная книга DuRoBo Krono получила механическое колесо управления и ИИ-функции
Платформа Intel LGA 1954 может разрабатываться с расчётом на поддержку трёх поколений процессоров
Tether создаст в Грузии национальный стейблкоин на базе грузинского лари
BMW Motorrad представила лимитированную версию спортбайка M 1000 RR в честь гонки Isle of Man TT
Топовые видеокарты AMD показали выдающуюся производительность в 007 First Light
Полностью российский Ка-226Т с двигателем ВК-650В поднялся в воздух
Энтузиасты разработали самый быстрый в мире дрон и установили рекорд скорости
NASA испытало электроракетный двигатель мощностью 120 кВт для будущих миссий на Марс
Футуристичный концепт флагманского кроссовера Tindaya официально поступит в серийное производство
Роутер ASUS ROG Rapture GT-BN98 Pro становится первым потребительским устройством компании с Wi-Fi 8

Популярные статьи

«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
Собрал бомж-ПК для дачи за копейки — рассказываю, какие игры буду проходить на нем летом 2026 года
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter