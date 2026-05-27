molexandr
Для «Ведьмак 3: Дикая Охота» официально анонсировали дополнение «Баллады прошлого»
Релиз запланирован на 2027 год.
Компания CD PROJEKT анонсировала третье дополнение для игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» (англ. The Witcher 3: Wild Hunt) под названием «Баллады прошлого» (англ. Songs of the Past). Совместная разработка дополнения ведётся студиями CD PROJEKT RED и Fool’s Theory, релиз запланирован на 2027 год. Дополнение выйдет на ПК и игровых консолях текущего поколения, Sony PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На ПК изменятся системные требования.

Источник изображения: CD PROJEKT S.A.

После обновления для игры потребуется как минимум следующая система:

  • Процессор: AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i5-8400.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 6 ГБ или AMD Radeon RX 5500 XT 8 ГБ.
  • Объём видеопамяти: не менее 6 ГБ.
  • Оперативная память: не менее 12 ГБ.
  • Устройство хранения данных: SSD-накопитель. Не менее 70 ГБ свободного места.
  • Операционная система: 64-битная Windows 11.
Поскольку Windows 10 больше не поддерживается Microsoft, для игры потребуется Windows 11 и официально совместимое с этой операционной системой оборудование, объясняют разработчики. Игра будет работать только с DirectX 12.

Главным героем дополнения «Баллады прошлого» останется ведьмак Геральт. Другие сюжетные подробности пока не раскрываются, но на завтра, 28 мая, запланирована трансляция REDstreams, приуроченная к годовщине выпуска дополнения «Кровь и вино» (англ. Blood and Wine), где и могут быть озвучены дополнительные подробности. Релиз этого дополнения состоялся 30 мая 2016 года, а самой игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» — 18 мая 2015 года.

По предположениям и слухам, появившимся в Интернете ранее, новое дополнение может стать связующим звеном между игрой «Ведьмак 3: Дикая Охота» и «Ведьмак 4» (англ. The Witcher IV) — первой частью новой саги, главным героем которой станет Цири. Дата релиза «Ведьмак 4» не объявлена.

#игры #the witcher 3 #cd project red #ведьмак 3 #cd project
Источник: thewitcher.com
