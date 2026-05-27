А на Computex 2026 в начале июня появятся первые устройства с этими процессорами.

Компания Intel планирует представить процессоры Arc G3 для портативных игровых компьютеров завтра, 28 мая, сообщает VideoCardz.com. На мероприятии должны подробно рассказать об этих чипах семейства Panther Lake, разработанных специально для небольших автономных игровых устройств. Примечательно, что Intel впервые выпускает отдельную серию процессоров для этой категории устройств.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Во время презентации на выставке CES 2026 ранее в этом году компания Intel демонстрировала слайд “Handhelds Unleashed”, где был представлен список первых партнёров по производству и выпуску игровых КПК. В этот список вошли компании Acer, Compal, Foxconn, GPD, Inventec, Microsoft, MSI, OneXPlayer, Pegatron и Wistron. Наличие в этом списке контрактных производителей готовых систем и компонентов может указывать на то, что в Intel готовят широкий ассортимент эталонных платформ, а не один-два дизайна.

На сайтах нескольких интернет магазинов была обнаружена неподтверждённая информация об игровом КПК MSI Claw 8 EX AI+, устройство оснащается 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 на 1200 пикселей, оперативной памятью объёмом 32 ГБ, терабайтным SSD-накопителем, процессором Intel Arc G3 Extreme и аккумулятором ёмкостью 80 Вт·ч. Также появились слухи о разработке компанией Acer игрового КПК Predator Atlas 8 с процессорами Intel Arc G3.

Официальные спецификации процессоров до сих пор не опубликованы. По предварительной информации, Intel Arc G3 и Arc G3 Extreme оснащаются 14-ядерной конфигурацией 2P+8E+4LPE и интегрированной графикой с ядрами Xe 3-го поколения. В базовой версии процессора используется 10-ядерная графика, а в версии Extreme — 12-ядерная графика.