Производство могут начать в 2028 году.

По слухам, компания AMD занялась формированием цепочки поставок для производства процессоров с ядрами Zen 7. Об этом сообщает VideoCardz.com со ссылкой на тайваньское издание Commercial Times. Авторы издания рассказали, что новый кристалл Core Complex Die (CCD) получил внутри компании кодовое название Grimlock и объединит до 16 ядер Zen 7, а производить его планируют по технологии TSMC A14 класса 1,4 нм.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

По информации издания, AMD работает с опережением первоначального графика и, по всей видимости, корректирует свои планы с учётом ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей. Так, компания может воспользоваться началом пилотного производства чипов по технологии TSMC A14 на новой крупной фабрике TSMC Fab 25 P1, чтобы выпустить процессоры Zen 7 в 2028 году.

Также источник утверждает, что для будущих более крупных и сложных многокристальных процессоров с новым поколением 3D V-Cache в компании AMD оценивают технологию упаковки чипов Fan-out Panel-Level Packaging (FOPLP) тайваньской Powertech Technology. Предполагается, что на каждый новый 16-ядерный кристалл CCD может приходиться до 224 МБ кэш-памяти 3-го уровня, включая кэш-память 3D V-Cache.

Официально AMD не называла какие-либо особенности или характеристики процессоров Zen 7, кодовое имя Grimlock, не подтвердила применение технологии TSMC A14 для производства таких процессоров и планы выпустить их в 2028 году. Самая свежая официальная новость — начало производства процессоров EPYC Venice с ядрами Zen 6 на базе 2-нм технологии TSMC.