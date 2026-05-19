molexandr
MSI выпустила монитор PRO MAX 271UPX12G с 4K-дисплеем QD-OLED диагональю 26,5 дюймов
Максимальная частота обновления 120 Гц.

Компания MSI расширила ассортимент мониторов QD-OLED в серии PRO MAX, выпустив новую модель 271UPX12G с дисплеем диагональю 26,5 дюймов, разрешением 3840 на 2160 пикселей и максимальной частотой обновления 120 Гц, сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: MSI (и далее)

В первую очередь это монитор для офисной работы и создания контента, для игр компания MSI предлагает более быстрые модели с частотой обновления 240 и 500 Гц. Тем не менее, для игр PRO MAX 271UPX12G тоже можно использовать, нет никаких ограничений. Для монитора заявлены время отклика 0,03 мс (Gray-to-Gray, GtG), контрастность 1500000:1, поддержка 10-битной глубины цвета. Охват цветового пространства DCI-P3 составляет 99%, Adobe RGB и sRGB — 97,5% и и 138,2% соответственно. Монитор откалиброван производителем для точности цветопередачи Delta E ≤ 2.

MSI PRO MAX 271UPX12G сертифицирован VESA DisplayHDR True Black 400, производитель заявляет уровень яркости 250 нит для SDR-диапазона и пиковую яркость 1000 нит в HDR. Для подключения монитор оснащается двумя портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4a и одним портом USB-C, который может использоваться для вывода изображения и передавать мощность до 15 Вт. Также предусмотрен аудиовыход 3,5 мм и пара встроенных динамиков мощностью 2,5 Вт.

Монитор поддерживает адаптивную синхронизацию AMD FreeSync Premium Pro, обладает статусом NVIDIA G-SYNC Compatible. Для защиты от выгорания предназначен комплексный набор технологий MSI OLED Care 2.0. Поддерживаются режимы отображения «картинка в картинке» и «картинка рядом с картинкой». Подставка позволяет регулировать монитор по высоте и углу наклона, вращать и поворачивать.

В США монитор появился на официальном сайте MSI по цене 649,99 $, но был недоступен для покупки. Неизвестно, является ли эта цена окончательной.

#msi #мониторы #qd-oled
Источник: videocardz.com
