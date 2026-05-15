molexandr
ASUS выпускает в Китае мини-ПК ROG NUC 16 с процессором Intel Core Ultra 9 290HX Plus
Видеокарты — плоть до NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop.

Компания ASUS выпускает новые мини-ПК ROG NUC 16 в Китае, сообщает VideoCardz.com. Игровые системы будут доступны в корпусе объёмом 3 литра, чёрного или белого цвета. Ключевым изменением является процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus семейства Arrow Lake-HX Refresh, он заменяет Core Ultra 7 275HX.

Источник изображения: ASUS, Weibo

Что касается графики, предварительно известно о конфигурациях с дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5080, 5070 Ti, 5070 и 5060 (версии для ноутбуков). Компьютеры оснащаются оперативной памятью DDR5-6400 CSODIMM общим объёмом до 128 ГБ включительно.

Инженеры ASUS также внесли изменения в характеристики подсистемы питания и охлаждения. Новые системы ROG NUC 16 поставляются с 380-ваттным адаптером питания, который на 15% мощнее комплектного адаптера компьютеров ROG NUC 2025 года выпуска. Мини-ПК оснащаются системой охлаждения с тремя вентиляторами, испарительной камерой и отдельным охлаждением для SSD-накопителя. Согласно спецификациям, уровень шума не превышает 38 дБА при длительной нагрузке.

Компьютер можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, система охлаждения автоматически подстраивается под выбранное положение, которое определяется с помощью датчика G-sensor. Порты ввода-вывода включают: Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 UHBR20, HDMI 2.1, 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2. Поддерживается подключение до пяти дисплеев с разрешением до 4K.

В Китае ROG NUC 16 будет доступен по цене от 29999 юаней. Столько просят за чёрную расцветку Obsidian Black. В белой расцветке Moonlight White компьютер ещё дороже — от 30499 юаней. Информации о международной доступности и ценах на момент написания нет.

#asus #мини-пк #rog #nuc
Источник: videocardz.com
