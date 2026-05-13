На сайте компании ASUS появилась страница с подробностями о видеокарте ProArt GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition, что, вероятно, указывает на скорое начало продаж, сообщает VideoCardz.com. Это новая, относительно компактная модель RTX 5090, которая оснащается системой охлаждения с двойным сквозным потоком и, по всей видимости, состоит из нескольких печатных плат.

Источник изображения: ASUS (и далее)

Видеокарта оснащается системой охлаждения, которая занимает 2,5 слота расширения и продувается насквозь двумя 115-мм вентиляторами. В состав системы охлаждения также входят испарительная камера и металлический бэкплейт с двумя вентиляционными вырезами. В качестве термоинтерфейса для графического процессора используется жидкий металл. Двойной сквозной поток воздуха позволил повысить эффективность охлаждения на 11% и уменьшить видеокарту на 27%.

Ещё одной отличительной особенностью ASUS ProArt GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition является наличие порта USB Type-C, который располагается на кронштейне вместе с видеовыходами HDMI 2.1b и DisplayPort 2.1b. В первую очередь модель предназначена для рабочих станций и рабочих систем небольшого размера.

Официальная рекомендованная цена видеокарты неизвестна. По информации VideoCardz.com, предварительные цены в европейских интернет-магазинах и на сайтах-агрегаторах лежат в диапазоне от 3900 € до 4500 €.