Компания SilverStone представила компактный, полностью модульный блок питания HELA 1200Rz Axis мощностью 1200 Вт, сообщает Guru3D. При такой мощности размеры блока питания составляют 150×140×86 мм, он соответствует требованиям стандартов Intel ATX 3.1 и PCIe CEM 5.1, оснащается двумя кабелями питания с коннекторами 12V-2x6.

В SilverStone HELA 1200Rz Axis используется одна линия +12 В, которая выдаёт силу тока 100 А. Высокая эффективность подтверждается «платиновым» сертификатом 80 PLUS PLATINUM. В системе охлаждения предусмотрен 135-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником, поддерживается пассивный режим работы, когда нагрузка на блок не превышает 30%. Отмечается применение японских электролитических конденсаторов.

Также SilverStone представила аналогичный блок HELA 1200Rz (без Axis в наименовании). Он отличается, как минимум, наличием одного кабеля питания 12V-2x6. Цены и сроки появления в продаже не уточняются.