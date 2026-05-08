molexandr
Производители материнских плат могут сократить поставки в 2026 году более чем на 30%
Дефицит и высокие цены снижают спрос.

Четыре главных тайваньских производителя материнских плат снизили свои целевые показатели поставок на 2026 год, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на издание DigiTimes. Авторы издания связывают это с ростом цен на память, дефицитом процессоров и, как следствие, снижением спроса на игровые ПК.

Источник изображения: Brecht Corbeel, Unsplash

По данным DigiTimes, на оперативную память приходится уже более 30% от общей цены ПК, готовые сборки дорожают, либо производители ухудшают их характеристики, чтобы сдержать повышение цен — ни то ни другое не способствует росту спроса. Падает спрос и на игровые видеокарты, что может быть вызвано не только ростом цен, но и отсутствием новинок. Компания NVIDIA не представила промежуточное обновление серии RTX 50 в виде моделей SUPER, а следующая серия может задержаться до 2028 года. Всё это снижает стимул собирать новые системы.

Компания ASUS, которая годами удерживает лидирующие позиции по продажам материнских плат, по прогнозам, отгрузит около 5 миллионов плат в первой половине 2026 года, но снижение спроса во второй половине года может привести к тому, что годовой объем поставок приблизится к 10 миллионам единиц. По данным DigiTimes, это будет самый низкий уровень поставок материнских плат для ASUS с 2008 года. Издание DigiTimes добавляет, что ASUS, GIGABYTE и ASRock все больше ориентируются на увеличение доходов от серверных платформ для искусственного интеллекта.

Источник изображения: VideoCardz.com

В VideoCardz.com считают, что снижению продаж материнских плат способствует и отсутствие новых процессоров, особенно в массовом сегменте. Intel планирует представить в 2026 году совершенно новую платформу с процессорами Nova Lake, в то время как AMD, похоже, уделяет больше внимания энтузиастам и премиум-сегменту, попутно подготавливая процессоры Zen 6 (ожидаются не раньше конца этого года). Потребители ждут чего-то действительно стоящего для апгрейда.

#процессоры #материнские платы #память
Источник: videocardz.com
