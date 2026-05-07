molexandr
PCI-SIG представила проект спецификаций PCIe 8.0 версии 0.5
Разработчики аппаратного обеспечения смогут начать прототипирование.

Организация PCI-SIG представила проект спецификаций PCIe 8.0 версии 0.5. В этой версии впервые зафиксированы ключевые концептуальные цели и механизмы, а также описаны все основные аспекты архитектуры, пишет Tom’s Hardware.

Источник изображения: PCI-SIG; Tom's Hardware

PCI-SIG продолжает оценивать новые технологии для разъёмов, поскольку существующий физический слой из медных проводников приближается к пределу своих возможностей. Поскольку организация по-прежнему стремится сохранить обратную совместимость, не следует ожидать каких-либо радикальных изменений разъёмов, считают в Tom’s Hardware.

PCI-SIG сохраняет целевую скорость передачи данных 256 ГТ/с, обеспечивая двунаправленную пропускную способность до 1 ТБ/с при конфигурации x16, а также сигнализацию PAM4 с прямой коррекцией ошибок (FEC) и кодированием в режиме Flit.

Новый релиз — важная веха, поскольку именно сейчас разработчики аппаратного обеспечения могут начать ранние этапы прототипирования и архитектурной разработки. Окончательная ратификация проекта ожидается в 2028 году.

#pci express #pci-sig
Источник: tomshardware.com
