Бренд MAXSUN выпускает в серии iCraft две новые материнские платы с сокетом AMD AM5, сообщает Guru3D со ссылкой на новости ITHome. Модели MS-iCraft B850M WIFI и MS-iCraft B850M GKD5 WIFI объединяет поддержка PCIe Gen5 для твердотельных накопителей, обновлённые Сетевые адаптеры, расширенные возможности для настройки оперативной памяти и компактный форм-фактор.

MS-iCraft B850M WIFI. Источник изображения: MAXSUN (и далее)

Каждая модель оснащается тремя разъёмами M.2, два из которых могут работать в режиме PCIe 5.0 x4, основным разъёмом PCI-E для видеокарт, который может работать в режиме PCIe 5.0 x16, и дополнительным разъёмом PCI-E с поддержкой режима PCIe 4.0 x4. Поддержка PCIe 5.0 определяется установленным процессором. Также платы оснащаются проводным адаптером Ethernet со скоростью до 5 гигабит в секунду (Realtek RTL 8126), беспроводным адаптером Wi-FI 6E (MTK MT7922), аудиокодеком Realtek ALC1220, подсистемой питания со схемой 10+2+1 и радиаторами для охлаждения с подсветкой MAXSUN Skylight.

MS-iCraft B850M WIFI

В подсистеме питания базовой модели MS-iCraft B850M WIFI используются 60-амперные силовые сборки DrMOS, плата оснащается четырьмя разъёмами для оперативной памяти DDR5 (2DPC/2SPC) и поддерживает разгон до скорости 8000 мегатранзакций в секунду. Напротив, возможности разгона в MS-iCraft B850M GKD5 WIFI шире за счёт наличия 110-амперных DrMOS и только двух разъёмов для оперативной памяти (1DPC/1SPC) — заявлена поддержка скорости 8800 мегатранзакций в секунду.

MS-iCraft B850M GKD5 WIFI

Возвращаясь к общим характеристикам, на задней панели ввода-вывода присутствует 9 портов USB: один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C для передачи данных и вывода изображения (режим DisplayPort 1.4), четыре порта USB 3.2 Gen 2 Type-A и четыре USB 2.0. В числе прочих особенностей механизм с кнопкой для разблокировки основного слота PCI-E.

MS-eSport B850M WIFI6E

Ассортимент компании пополнила и более простая плата формата mATX под названием MS-eSport B850M WIFI6E, сообщили в ITHome. Она оснащается подсистемой питания 8+2+1 со сборками DrMOS, рассчитанными на силу тока 50 А, парой разъёмов для оперативной памяти DDR5 с поддержкой разгона 8000 мегатранзакций в секунду.

Из трёх разъёмов M.2 только основной может работать в режиме PCIe 5.0 x4. Основной разъём PCI-E сохранил совместимость со стандартом PCIe 5.0, но определяющим фактором является модель процессора (серия Ryzen 8000 не поддерживает PCIe 5.0). Встроенное аудио реализовано на базе чипа Realtek ALC897, проводной Ethernet — на базе Realtek RTL 8111M с поддержкой скорости 1 гигабит в секунду. Беспроводной адаптер Wi-FI 6E использует чип MTK MT7922. На задней панели 7 портов USB, включая один USB 3.2 Gen 1 Type-C и два Type-A.