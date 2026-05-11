molexandr
Покупателю досталась GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti с брендингом Radeon
Похоже, где-то на сборочной линии перепутали детали.

Пользователь платформы Reddit под псевдонимом atta4821 приобрёл в одном из канадских магазинов видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti от компании GIGABYTE с брендингом Radeon, сообщает Guru3D. Наименование бренда видеокарт AMD присутствовало на боковой части пластикового кожуха, который закрывает радиатор системы охлаждения. Упаковка подобных ошибок не содержала, на бэкплейте видеокарты присутствовал правильный брендинг GeForce RTX. Программное обеспечение подтвердило, что рассматриваемая видеокарта является полноценной GeForce RTX 5060 Ti.

Источник изображения: atta4821, Reddit (отредактировано)

Примечательно, что это не первый подобный случай с видеокартами GIGABYTE. Примерно пять месяцев назад другой пользователь Reddit опубликовал фотографии видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT, на системе охлаждения которой присутствовал брендинг GeForce RTX. Тогда появились предположения о том, что детали для видеокарт AMD и NVIDIA были каким-то образом перепутаны на сборочной линии. По всей видимости, проблем со сборкой не возникло, поскольку детали являются унифицированными и отличаются незначительно, возможно, только наименованием бренда.

Это косметический дефект, который не должен повлиять на какие-либо технические и эксплуатационные характеристики, однако, как отметили в комментариях, высока вероятность, что в случае поломки у владельца возникнут проблемы с гарантийным обслуживанием. Поэтому владельцу видеокарты всё же лучше сразу обратиться к продавцу для замены.

#amd #nvidia #видеокарты #gigabyte #geforce rtx #radeon rx
Источник: guru3d.com
