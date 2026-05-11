Blizzard продолжает балансировать классы в Diablo 4, и к 13 сезону Паладин потерял позиции из‑за серии изменений, начавшихся после выхода дополнения Lord of Hatred

Паладин дебютировал в Diablo 4 в 12 сезоне с выходом дополнения Lord of Hatred, где сразу стал невероятно сильным классом. Сборка Auradin считалась одной из лучших в игре. Ключевые билды Паладина доминировали в мете благодаря легендарному узлу Парагона в замке (Citadel), который увеличивал урон пропорционально снижению урона от брони.

В том же сезоне Blizzard значительно ослабила этот узел, из‑за чего сила класса упала, а разнообразие мета‑билдов сократилось до одного Auradin.

В 13 сезоне Паладин потерял еще больше позиций. Auradin стал слабее и уступает на высоких уровнях «Мучений». Основа сборки включает три ауры: Святой Свет, Фанатизм и Непокорность. В сочетании с перчатками Рассветного Огня они наносят урон пассивно. Проблема кроется в новой системе талисманов: пассивки из дерева умений перенесены в амулеты, а набор «Железная убеждённость» Катана не полностью компенсирует потери, что оставляет Auradin вне лидеров меты.

Ситуацию частично исправляют другие вариации билдов. Наиболее эффективным вариантом сейчас считается сборка «Удары Крыльев» с комплектом «Прозрение света». Она фокусируется на форме Арбитра правосудия и позволяет наносить высокий урон ультимативной способностью. Также на средних уровнях сложности игроки используют «Благословенный Молот» и «Щит Возмездия» — эти варианты комфортно справляются с контентом ниже максимального порога сложности.

Игровое сообщество уже несколько недель спорит, считать ли класс окончательно выбитым из топа, или же новые билды смогут вернуть его в высокие тир‑листы.