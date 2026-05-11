Японская Hayashi Telempu показала концепт Toyota Corolla Cross с функцией, похожей на Viewing Suite у Rolls-Royce Cullinan стоимостью около $440 тысяч. Кроссовер получил выдвижные сиденья в багажной части и переработанный салон для поездок на природу.

Hayashi Telempu — крупный поставщик автокомпонентов. Компания известна как поставщик отделочных материалов, шумоизоляции и элементов салона для Toyota, Honda, Nissan, Subaru, а также для Ford, GM и Stellantis.

Для концепта под названием Weekend Coast производитель переработал интерьер Corolla Cross. Главное нововведение — выдвижные сиденья и подставка для ног в багажном отделении. Это прямое сходство с пакетом Viewing Suite от Rolls-Royce Cullinan. Только там такая опция доступна на машине за 440 тысяч долларов.

При этом сиденья на задней двери сочетаются с новой обивкой в сине-белых тонах. Узоры делали по мотивам морского бриза. В салоне также установили индивидуальную подсветку дверных панелей, панорамную крышу и белую обивку приборной панели. Экстерьер получил двухцветную окраску — светло-голубую с белым.

Техническую часть проекта Hayashi Telempu менять не стала. Концепт, вероятно, сохранил стандартную гибридную установку японской версии Corolla Cross.