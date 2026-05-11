В США застройщики центров обработки данных для ИИ переносят проекты на земли округов за пределами городских границ. Такой выбор уменьшает число согласований с городскими советами и снижает риск мораториев и запретов.

Многие американские города вводят моратории или постоянные запреты на строительство центров обработки данных. Местные жители давят на городские советы, требуя отклонять заявки. А некоторых членов этих советов даже заменяют после того, как они одобрили проекты.

Крупные американские компании, занимающиеся ИИ, ищут регионы с более быстрым утверждением разрешений. Они находят их в сельской местности на окраинах городов США. Земли за пределами городских границ в Америке не требуют одобрения поселковых советов и рассмотрения вопросов землепользования.

При этом строительство в удаленных районах США обходится дороже. Застройщикам придется самим тянуть инфраструктуру — линии электропередачи и водоснабжение. Но они считают эти траты оправданными, если получат разрешения быстрее и запустят проекты раньше.

Примеры уже есть в США. Штат Юта одобрил центр обработки данных мощностью 9 гигаватт на неосвоенной территории в округе Бокс-Элдер. Meta* строит объект на 7 гигаватт в сельской местности Северной Луизианы с собственными газовыми электростанциями. Одна фермерская семья из Кентукки получила предложение в $26 миллионов долларов за 600 акров земли — в семь раз выше средней цены в районе, но они отказались.

Опросы в США показывают растущее недовольство: значительная часть жителей выступает против новых ИИ‑центров обработки данных рядом с домами. На этом фоне, при дефиците энергооборудования и долгих сроках подключения к сетям, компании в США стараются как можно быстрее разместить и запустить свои объекты.

* Meta - признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России