Им удаётся очень выгодно продать полученные акции ещё до IPO компании

В США технологические стартапы практикуют систему бонусов, которая позволяет сотрудникам получать акции компании за стаж и успешно выполненные задачи. Среди таких стартапов – OpenAI, чьи сотрудники начали буквально становиться миллионерами. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Источник изображения: The Wall Street Journal

OpenAI провела так называемую вторичную продажу акций, когда сотрудникам позволяют продать долю в компании инвесторам, не дожидаясь IPO. Учитывая темпы роста компании, интерес инвесторов к закрытому рынку акций крайне высокий. В один момент «фантики» в виде акций, которые копили сотрудники годами, начали превращаться в реальные деньги.

По данным The Wall Street Journal, в продаже акций приняли участие примерно 600 текущих и бывших сотрудников, а общий объём продаж составил 6,6 миллиардов долларов. Это означает, что практически каждый из этих сотрудников стал миллионером. Те, кто не продали акции, очевидно, не спешат и выжидают ещё большего роста акций.

Около 75 сотрудникам из вышеупомянутых удалось получить на продаже акций 30 миллионов долларов. При условии, что они не вкладывали свои деньги, а лишь работали в стартапе за идею, получая конкурентную зарплату. Работа в OpenAI для таких сотрудников стала лотерейным билетом без шанса на проигрыш.