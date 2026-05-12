Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Сотрудники OpenAI начали массово становиться миллионерами
Им удаётся очень выгодно продать полученные акции ещё до IPO компании

В США технологические стартапы практикуют систему бонусов, которая позволяет сотрудникам получать акции компании за стаж и успешно выполненные задачи. Среди таких стартапов – OpenAI, чьи сотрудники начали буквально становиться миллионерами. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.Источник изображения: The Wall Street Journal
URL изображенияOpenAI провела так называемую вторичную продажу акций, когда сотрудникам позволяют продать долю в компании инвесторам, не дожидаясь IPO. Учитывая темпы роста компании, интерес инвесторов к закрытому рынку акций крайне высокий. В один момент «фантики» в виде акций, которые копили сотрудники годами, начали превращаться в реальные деньги.

По данным The Wall Street Journal, в продаже акций приняли участие примерно 600 текущих и бывших сотрудников, а общий объём продаж составил 6,6 миллиардов долларов. Это означает, что практически каждый из этих сотрудников стал миллионером. Те, кто не продали акции, очевидно, не спешат и выжидают ещё большего роста акций.

Около 75 сотрудникам из вышеупомянутых удалось получить на продаже акций 30 миллионов долларов. При условии, что они не вкладывали свои деньги, а лишь работали в стартапе за идею, получая конкурентную зарплату. Работа в OpenAI для таких сотрудников стала лотерейным билетом без шанса на проигрыш.

#openai
Источник: wsj.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россияне активно обсуждают мессенджер DZR Eleven как замену МАКС
Epic Games отрицает связь между использованием ИИ и увольнением тысячи сотрудников
Китайские автопроизводители Geely и Changan понесли в России убыток в размере 15,68 млрд руб.
Детективная драма «Удивительно яркие создания» с Салли Филд вошла в топ Netflix сразу после премьеры
Часы «Луч» в стиле БелАЗа выдержали наезд 250‑тонного самосвала и были раскуплены за день
Эксперт протестировал GTX 1070 с Core i9-13900K в ряде популярных игр в трёх разрешениях
В Дании нашли шесть браслетов эпохи викингов весом 763 грамма - это третий по величине клад в стране
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 7500F в паре с RTX 5090 в ряде современных игр
Chrome тайно загружает файл Gemini Nano на 4 ГБ и восстанавливает его после удаления пользователем
Onyx представила Boox Tappy — Bluetooth‑пульт для перелистывания страниц на электронных книгах
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
Галактика возрастом менее двух миллиардов лет не вращается вопреки теориям
На азиатских рынках выявили партии поддельных DDR5 с пустыми модулями DRAM
Китай представил 200-кубитный квантовый компьютер Hanyuan-2 с двухъядерной архитектурой
Лучший момент Сони Блейд в «Mortal Kombat II» появился в фильме в последнюю минуту
Microsoft забанила учётные записи игроков в утёкшую версию Forza Horizon 6 до 9999 года
Forza Horizon 6 в издании Premium Edition появилась на торрентах за 9 дней до полноценного релиза
Zeekr обновил минивэн 009: 912 лошадей и зарядка за 17 минут
В 13 сезоне Diablo 4 класс Паладин утратил статус лидера игровой меты
В России нашли способ увеличить ресурс авиадвигателей с помощью лазерной ударной обработки деталей

Популярные статьи

Провал Steam Machine – устройство ещё не вышло, но уже никому не нужно
«Мортал Комбат II»: краткий и субъективный обзор
Эмерих Юттнер — человек, подделывавший по одному доллару
Почему Installer-SH вне конкуренции среди способов распространения софта под Linux и FreeBSD
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter