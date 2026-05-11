Компания ASUS оставляет в социальных сетях намёки на выпуск юбилейной материнской платы к 20-летию бренда Republic of Gamers (ROG), сообщает HardwareLuxx.

В частности, на YouTube-канале ROG Global появился тизер современного решения в стилистике первой материнской платы бренда и с кубическим логотипом старого образца. Этой платой была ROG Crosshair, выпущенная в 2006 году. Плата оснащалась сокетом AMD AM2 и была построена на базе чипсета NVIDIA nForce590 SLI. Фотография платы за последнее время неоднократно была опубликована ASUS в социальных сетях, включая X (заблокирована в РФ).

По всей видимости, юбилейная материнская плата ROG Crosshair будет предназначена для процессоров AMD AM5. В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнаружили регистрацию наименований ROG Crosshair 2006 и ROG Crosshair X870E Edition 20, сообщали авторы VideoCardz.com. Более подробная информация ожидается на пресс-конференции ASUS ROG 1 июня, а затем на выставке Computex 2026, которая пройдёт со 2 по 5 июня.