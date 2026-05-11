Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Похоже, компания ASUS готовит юбилейную материнскую плату ROG Crosshair к 20-летию бренда
Первой ROG Crosshair была плата с сокетом AMD AM2 на базе чипсета NVIDIA nForce590 SLI.

Компания ASUS оставляет в социальных сетях намёки на выпуск юбилейной материнской платы к 20-летию бренда Republic of Gamers (ROG), сообщает HardwareLuxx.

Источник изображения: ROG Global, YouTube

В частности, на YouTube-канале ROG Global появился тизер современного решения в стилистике первой материнской платы бренда и с кубическим логотипом старого образца. Этой платой была ROG Crosshair, выпущенная в 2006 году. Плата оснащалась сокетом AMD AM2 и была построена на базе чипсета NVIDIA nForce590 SLI. Фотография платы за последнее время неоднократно была опубликована ASUS в социальных сетях, включая X (заблокирована в РФ).

Оригинальная ROG Crosshair 2006 года выпуска.
Источник изображения: @ASUS_ROGNA в социальной сети X (заблокирована в РФ)

По всей видимости, юбилейная материнская плата ROG Crosshair будет предназначена для процессоров AMD AM5. В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнаружили регистрацию наименований ROG Crosshair 2006 и ROG Crosshair X870E Edition 20, сообщали авторы VideoCardz.com. Более подробная информация ожидается на пресс-конференции ASUS ROG 1 июня, а затем на выставке Computex 2026, которая пройдёт со 2 по 5 июня.

#asus #материнские платы #republic of gamers
Источник: hardwareluxx.de
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россияне активно обсуждают мессенджер DZR Eleven как замену МАКС
Epic Games отрицает связь между использованием ИИ и увольнением тысячи сотрудников
Китайские автопроизводители Geely и Changan понесли в России убыток в размере 15,68 млрд руб.
Детективная драма «Удивительно яркие создания» с Салли Филд вошла в топ Netflix сразу после премьеры
Часы «Луч» в стиле БелАЗа выдержали наезд 250‑тонного самосвала и были раскуплены за день
Эксперт протестировал GTX 1070 с Core i9-13900K в ряде популярных игр в трёх разрешениях
Появились первые изображения и основные подробности российского премиального седана Senat 900
В Дании нашли шесть браслетов эпохи викингов весом 763 грамма - это третий по величине клад в стране
Chrome тайно загружает файл Gemini Nano на 4 ГБ и восстанавливает его после удаления пользователем
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 7500F в паре с RTX 5090 в ряде современных игр
Цена AMD Radeon RX 9070 XT в Китае снизилась ниже рекомендованной
Onyx представила Boox Tappy — Bluetooth‑пульт для перелистывания страниц на электронных книгах
На азиатских рынках выявили партии поддельных DDR5 с пустыми модулями DRAM
Галактика возрастом менее двух миллиардов лет не вращается вопреки теориям
Лучший момент Сони Блейд в «Mortal Kombat II» появился в фильме в последнюю минуту
Китай представил 200-кубитный квантовый компьютер Hanyuan-2 с двухъядерной архитектурой
Авторы Subnautica 2 показали геймплейный трейлер новинки
Zeekr обновил минивэн 009: 912 лошадей и зарядка за 17 минут
Создана амфибия Scubacraft SC3 по мотивам фильма об агенте 007: плавает как катер и ныряет на 30 м
Хакер из Германии взломал робота-газонокосилку и направил её на человека

Популярные статьи

Провал Steam Machine – устройство ещё не вышло, но уже никому не нужно
«Мортал Комбат II»: краткий и субъективный обзор
Эмерих Юттнер — человек, подделывавший по одному доллару
Почему Installer-SH вне конкуренции среди способов распространения софта под Linux и FreeBSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter