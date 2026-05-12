Новый сериал «Легенды» (Legends) от Netflix получил 93% на агрегаторе Rotten Tomatoes после публикации первых рецензий. Проект стал доступен для просмотра 7 мая и быстро привлёк внимание критиков и прессы

В центре сюжета находится секретная операция британской таможенной службы, проходившая в начале 1990 годов. Группа сотрудников ведомства работает под прикрытием, внедряясь в преступную группировку, связанную с наркотрафиком. Главную роль исполнил Стив Куган (Steve Coogan), сыгравший руководителя операции по имени Дон.

Обозреватель Financial Times Ребекка Николсон назвала сериал напряжённым и динамичным произведением, которое удерживает внимание зрителя на протяжении всего сезона. Критик Variety Элисон Херман отметила, что история построена так увлекательно, что зритель забывает о реальной опасности для участников операции. Обозреватель ScreenRant Грег Макартур сравнил масштаб сюжета с современными криминальными сериалами вроде «Наркос» (Narcos) и «Мэр Кингстауна» (Mayor of Kingstown).

Первый сезон «Легенд» состоит из шести эпизодов. Авторы сериала сосредоточились на жизни агентов, которым пришлось отказаться от привычного образа жизни ради работы под прикрытием и сохранения собственной легенды.