В Windows 11 появился режим Low Latency, который повышает частоту процессора на короткое время и за счет этого ускоряет интерфейс и запуск программ.

Пользователи давно сравнивают скорость отклика Windows‑ноутбуков с устройствами на других платформах и часто жалуются, что системы с мощным «железом» ощущаются медленнее, чем того ожидаешь от характеристик. Новый режим в Windows 11 как раз пытается решить эту проблему за счет изменения того, как система использует максимальную частоту процессора при коротких задачах.

Скриншот видео Windows Central

Notebookcheck сообщает, что Microsoft добавила в Windows 11 режим Low Latency, который ускоряет интерфейс за счет кратковременного вывода процессора на максимальную тактовую частоту. С новым режимом контекстные меню, по данным Microsoft, могут открываться до 70% быстрее, а запуск приложений ускоряется примерно на 40%. Для этого Windows, на время до трех секунд, поднимает частоту процессора до максимума, что особенно заметно при открытии проводника и окна настроек — это демонстрирует видео, подготовленное Windows Central и, которое можно посмотреть в соцети Х .

При этом реальный эффект зависит от конкретного процессора в компьютере пользователя. Часть аудитории в соцсетях критикует подход как «ленивый» обход оптимизации кода, но в Microsoft отмечают, что похожие механизмы давно используют другие операционные системы и что компания также продолжит дорабатывать сам код Windows. Сейчас Low Latency доступен только участникам программы Windows Insider, а Microsoft пока не называет сроки общего релиза.