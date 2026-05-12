Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»

Сегодня на обзоре очень средний американский боевик и парочка французских фильмов: боевик и ужасы.
[ ] для раздела Блоги

«Достать стволы» («Under Fire»), 2025

Изображение: ru.kinorium.comЭто боевик с небольшой комедийной составляющей (которую вы и не заметите). Суть сюжета. Два совершенно несерьезных парня Грифф и Эбботт, приехали в Мексику с целью продать оружие местному наркобарону. Взамен получить порцию наркотиков. Но наркоделец не хочет зря рисковать и просто платит им деньгами. Парней это совершенно не устраивает, ведь их «босс» хочет именно наркотики. Грифф убалтывает помощника наркобарона и тот продаем им «товар». «Стрелка» назначена на удаленном пустыре среди холмов.

Изображение: ru.kinorium.comИ вот тут и выявляются основные моменты сюжета. Грифф и Эбботт работают под прикрытием на разные конторы. Грифф – на ФБР, а Эбботт – на УБН. Причем, о настоящей «личине» напарника они не в курсе. Но ни они, ни наркоторговцы еще не знают, что находятся под прицелом снайпера, у которого свои интересы.

реклама



Весьма бодрый фильм, где очень много времени наши герои проведут в укрытии. Кто этот снайпер? Каковы его настоящие мотивы? Ничего не ясно. Это дает надежду, что сюжет будет раскрываться постепенно. Но тут и выходит «облом»: частично сюжет раскрывается. Но некоторые моменты так и останутся для нас тайной. Зачем и почему? Трудно ответить. Словно сценарист потерял всякий интерес к работе или выдохся. Короче, концовка разочаровывает, хотя один «неожиданный поворот» все же будет. Получился средненький боевик, который до конца не смог реализовать заложенный в него потенциал.

«Кали» («Kali»)

Изображение: ru.kinorium.comЭто фильм 2024 года от французского режиссера Жюльена Сери. Стандартный боевик с женщиной в главной роли. И я с чего то решил, что фильм стоит смотреть…

Лиза (Сабрина Уазани) работает в полиции. У нее очень трудный период. Их ребенок умер, отношения с мужем разладились, ведь тот также очень переживает смерть ребенка. Муж также работает в силовых структурах и на данный момент находится на задании в Рио-де Жанейро. Но она еще не знает, что и мужа потеряет. Теперь она будет мстить тем, кто его убил.

реклама



Изображение: ru.kinorium.comНачало фильма весьма бодрое. Я даже не ждал такого. Да, «отголоски» «воинственного феминизма» имеют место, но не критично. Но все буквально рушится в последней трети фильма. Словно сценарий писал уже совсем другой человек. Странные сюжетные ходы, которые напоминают неловкие попытки придать поведению героини логики, безумные поступки некоторых персонажей. Короче, если и была неплохая идея, то она была убита концовкой фильма.

«Акулы в Париже» («Sous la Seine»), 2024

Изображение: ru.kinorium.comЭтот фильм в свое время я как-то пропустил. Снимали его для платформы Netflix. Формально – ужасы. На деле — бредятина. Исследователь София с командой занимается слежением за акулами, которые подвергаются воздействию загрязнения среды. И одна из таких акул попросту сжирает всех ее сокомандников. 

Изображение: ru.kinorium.comСама София чудом выживает. И теперь работает экскурсоводом в парижском аквапарке. Там на нее выходит одна фемозооактивистка, которая сообщает, что та самая акула-мутант плавает в Сене! И теперь София помогает речной полиции найти эту рыбу. Знаете, чем отличается хороший фильм ужасов от плохого? В хорошем есть одно-два допущения, на основании которого и строится весь сюжет. Здесь же намешали всего в кучу.

Судите сами:

реклама



1. Акула-мутант, которая размножается без партнера, словно червь, да еще и растет буквально не по дням, а по часам.

2. Чокнутые фемозооактивистки, которые полностью саботируют работу полиции (видите ли, им «рыбку жалко»).

3. Самовлюбленная мэрша Парижа, для которой на первом плане проведение триатлона (явная отсылка в Олимпиаде).

Изображение: ru.kinorium.com4. Мины и снаряды на дне Сены, которые в конце буквально уничтожат всю инфраструктуру, что и приведет к затоплению части города. Я бы в самом конце еще добавил, чтобы эти акулы «встали на крыло» и начали буквально мальками бомбардировать города Европы. А что? Бред, так до талого…

У фильма был шанс стать средненьким фильмом ужасов про акул. Но реализовать его не смогли. Например, момент поедания зооактивистов никаких отрицательных эмоций не вызывает, настолько они в фильме отвратительные. Ну чисто последователи одной Греты. Сам же костяк сюжета явно копирует легендарные «Челюсти». Но вышло, как всегда, не очень. В общем, смотреть не стоит.

Добавить в закладки

Теги

достать стволы акулы в париже
предыдущая запись
следующая запись

Лента материалов

Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
Обзор игровой гарнитуры MSI Maestro 300
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK600 TKL Wireless в двух цветах Sky и Violet
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 1000W White
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России началось строительство нового завода по производству деталей газотурбинных двигателей
В 13 сезоне Diablo 4 класс Паладин утратил статус лидера игровой меты
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 7500F в паре с RTX 5090 в ряде современных игр
В России нашли способ увеличить ресурс авиадвигателей с помощью лазерной ударной обработки деталей
Onyx представила Boox Tappy — Bluetooth‑пульт для перелистывания страниц на электронных книгах
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
Британский криминальный триллер «Легенды» вошёл в число хитов недели на Netflix
В США строители ЦОД для ИИ выбирают сельские районы, чтобы обойти городские запреты
Forza Horizon 6 в издании Premium Edition появилась на торрентах за 9 дней до полноценного релиза
Palit представила видеокарты GeForce RTX 5080 Infinity 3 полностью в чёрном цвете
Сиденья как у Rolls-Royce за $440 тысяч появились в Toyota Corolla Cross
Энтузиаст протестировал Forza Horizon 6 на ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 9070 XT с FSR 4.1
Microsoft забанила учётные записи игроков в утёкшую версию Forza Horizon 6 до 9999 года
Утечка информации о часах Garmin Forerunner 170 произошла из-за российского интернет-магазина
Oracle вынуждена отказаться от строительства газовой электростанции для ИИ-центра в Нью-Мексико
Режим Low Latency в Windows 11 ускоряет меню до 70% и запуск приложений до 40%
Сотрудники OpenAI начали массово становиться миллионерами
Полицейские Майами подали иск к Мэтту Дэймону и Бену Аффлеку из-за фильма «Лакомый кусок»
Похоже, компания ASUS готовит юбилейную материнскую плату ROG Crosshair к 20-летию бренда
Дженсен Хуанг рассказал о наступлении эпохи электриков и сантехников

Популярные статьи

Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter