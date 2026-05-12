«Достать стволы» («Under Fire»), 2025

Изображение: ru.kinorium.comЭто боевик с небольшой комедийной составляющей (которую вы и не заметите). Суть сюжета. Два совершенно несерьезных парня Грифф и Эбботт, приехали в Мексику с целью продать оружие местному наркобарону. Взамен получить порцию наркотиков. Но наркоделец не хочет зря рисковать и просто платит им деньгами. Парней это совершенно не устраивает, ведь их «босс» хочет именно наркотики. Грифф убалтывает помощника наркобарона и тот продаем им «товар». «Стрелка» назначена на удаленном пустыре среди холмов.

Изображение: ru.kinorium.comИ вот тут и выявляются основные моменты сюжета. Грифф и Эбботт работают под прикрытием на разные конторы. Грифф – на ФБР, а Эбботт – на УБН. Причем, о настоящей «личине» напарника они не в курсе. Но ни они, ни наркоторговцы еще не знают, что находятся под прицелом снайпера, у которого свои интересы.

реклама





Весьма бодрый фильм, где очень много времени наши герои проведут в укрытии. Кто этот снайпер? Каковы его настоящие мотивы? Ничего не ясно. Это дает надежду, что сюжет будет раскрываться постепенно. Но тут и выходит «облом»: частично сюжет раскрывается. Но некоторые моменты так и останутся для нас тайной. Зачем и почему? Трудно ответить. Словно сценарист потерял всякий интерес к работе или выдохся. Короче, концовка разочаровывает, хотя один «неожиданный поворот» все же будет. Получился средненький боевик, который до конца не смог реализовать заложенный в него потенциал.

«Кали» («Kali»)

Изображение: ru.kinorium.comЭто фильм 2024 года от французского режиссера Жюльена Сери. Стандартный боевик с женщиной в главной роли. И я с чего то решил, что фильм стоит смотреть…

Лиза (Сабрина Уазани) работает в полиции. У нее очень трудный период. Их ребенок умер, отношения с мужем разладились, ведь тот также очень переживает смерть ребенка. Муж также работает в силовых структурах и на данный момент находится на задании в Рио-де Жанейро. Но она еще не знает, что и мужа потеряет. Теперь она будет мстить тем, кто его убил.

реклама





Изображение: ru.kinorium.comНачало фильма весьма бодрое. Я даже не ждал такого. Да, «отголоски» «воинственного феминизма» имеют место, но не критично. Но все буквально рушится в последней трети фильма. Словно сценарий писал уже совсем другой человек. Странные сюжетные ходы, которые напоминают неловкие попытки придать поведению героини логики, безумные поступки некоторых персонажей. Короче, если и была неплохая идея, то она была убита концовкой фильма.

«Акулы в Париже» («Sous la Seine»), 2024

Изображение: ru.kinorium.comЭтот фильм в свое время я как-то пропустил. Снимали его для платформы Netflix. Формально – ужасы. На деле — бредятина. Исследователь София с командой занимается слежением за акулами, которые подвергаются воздействию загрязнения среды. И одна из таких акул попросту сжирает всех ее сокомандников.

Изображение: ru.kinorium.comСама София чудом выживает. И теперь работает экскурсоводом в парижском аквапарке. Там на нее выходит одна фемозооактивистка, которая сообщает, что та самая акула-мутант плавает в Сене! И теперь София помогает речной полиции найти эту рыбу. Знаете, чем отличается хороший фильм ужасов от плохого? В хорошем есть одно-два допущения, на основании которого и строится весь сюжет. Здесь же намешали всего в кучу.

Судите сами:

реклама





1. Акула-мутант, которая размножается без партнера, словно червь, да еще и растет буквально не по дням, а по часам.

2. Чокнутые фемозооактивистки, которые полностью саботируют работу полиции (видите ли, им «рыбку жалко»).

3. Самовлюбленная мэрша Парижа, для которой на первом плане проведение триатлона (явная отсылка в Олимпиаде).

Изображение: ru.kinorium.com4. Мины и снаряды на дне Сены, которые в конце буквально уничтожат всю инфраструктуру, что и приведет к затоплению части города. Я бы в самом конце еще добавил, чтобы эти акулы «встали на крыло» и начали буквально мальками бомбардировать города Европы. А что? Бред, так до талого…

У фильма был шанс стать средненьким фильмом ужасов про акул. Но реализовать его не смогли. Например, момент поедания зооактивистов никаких отрицательных эмоций не вызывает, настолько они в фильме отвратительные. Ну чисто последователи одной Греты. Сам же костяк сюжета явно копирует легендарные «Челюсти». Но вышло, как всегда, не очень. В общем, смотреть не стоит.