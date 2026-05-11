Oracle отказалась от строительства газовой электростанции для дата-центра Project Jupiter в Нью-Мексико. Компания перейдет на топливные элементы после отказа регуляторов согласовать новый газопровод.

Крупные ИИ-центры в США все чаще требуют отдельных источников энергии. На фоне растущего потребления электричества такие проекты вызывают споры не только среди энергетиков, но и у экологических организаций.

Oracle отказалась от планов построить газовую электростанцию для центра обработки данных Project Jupiter в Нью-Мексико. Проект обсуждали как источник энергии для крупной ИИ-инфраструктуры компании.

Федеральная энергетическая регулирующая комиссия США и Земельное управление штата Нью-Мексико не поддержали заявку на строительство нового газопровода. По нему Oracle собиралась поставлять топливо на электростанцию, но после такого вердикта компания изменила схему энергоснабжения.

Теперь Oracle работает с Bloom Energy, которая выпускает твердооксидные топливные элементы. Такая система производит электричество напрямую из химической энергии и не использует процесс сгорания в обычном виде.

Ранее аналитики оценивали выбросы Project Jupiter более чем в 14 миллионов тонн CO2 в год. По объему это превышало показатели Альбукерке и Лас-Крусеса вместе взятых. После перехода на топливные элементы объем выбросов, по новым оценкам, уменьшится примерно на 30% — до около 10 миллионов тонн в год. И даже при этом, юрист Центра экологического права Нью-Мексико Кейси Ховден заявила, что даже новая схема не решает экологические проблемы проекта полностью.