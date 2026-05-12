Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Дженсен Хуанг рассказал о наступлении эпохи электриков и сантехников
По мнению главы компании Nvidia, распространение искусственного интеллекта ведёт к резкому спросу на рабочие специальности в США

Регулярно появляются новости о том, что из-за искусственного интеллекта в тех или иных компаниях сокращают персонал. Речь может идти о специалистах таких профессий, как программисты, дизайнеры и другие представители IT. На этом фоне может вырасти спрос на рабочие специальности, поскольку искусственный интеллект требует строительства дата-центров, заводов по производству компонентов вроде оперативной памяти, производящих энергию предприятий.

Этой же мысли придерживается генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг. В своём обращении к выпускникам Университета Карнеги — Меллона в минувшее воскресенье он рассказал о будущем рынка труда, по крайней мере в США.

По его мнению, искусственный интеллект даёт Америке возможность заново начать строительство. В этом случае востребованными окажутся электрики, сантехники, сварщики, техники, строители. Хуанг считает, что искусственный интеллект создаёт новую индустриальную эпоху.

Изображение: Grok

Капитальные вложения крупнейших технологических компаний США по итогам только 2026 года могут составить примерно $700 млрд. В первую очередь это инвестиции в строительство центров обработки данных и прочей инфраструктуры для работы моделей ИИ. До конца десятилетия, согласно оценке фирмы McKinsey, этот бум может привлечь инвестиции на сумму почти $7 трлн.

Анализ миллионов вакансий в США, который в марте провело агентство Randstad, показал рост спроса на квалифицированных рабочих на 27% за 3 года. На 30% выросла потребность в строителях, на 25% в сварщиках, на 18% в электриках. Спрос велик, и он превышает предложение.

Предлагая молодому поколению связать жизнь с рабочими специальностями, главы IT-компаний вроде Хуанга не говорят о том, насколько стабильным окажется спрос на них. Индустрия ИИ не выглядит стабильной, и строительство инфраструктуры для неё не будет длиться бесконечно. В 2025 году темпы строительства центров обработки данных замедлились впервые с 2020 года. К тому же, если убрать из уравнения ИИ, строительная отрасль в США не находится на подъёме.

#nvidia #сша #искусственный интеллект #строительство #дженсен хуанг #работа #занятость
Источник: fortune.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россияне активно обсуждают мессенджер DZR Eleven как замену МАКС
Epic Games отрицает связь между использованием ИИ и увольнением тысячи сотрудников
Детективная драма «Удивительно яркие создания» с Салли Филд вошла в топ Netflix сразу после премьеры
Часы «Луч» в стиле БелАЗа выдержали наезд 250‑тонного самосвала и были раскуплены за день
Эксперт протестировал GTX 1070 с Core i9-13900K в ряде популярных игр в трёх разрешениях
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 7500F в паре с RTX 5090 в ряде современных игр
В России началось строительство нового завода по производству деталей газотурбинных двигателей
Onyx представила Boox Tappy — Bluetooth‑пульт для перелистывания страниц на электронных книгах
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
В 13 сезоне Diablo 4 класс Паладин утратил статус лидера игровой меты
Chrome тайно загружает файл Gemini Nano на 4 ГБ и восстанавливает его после удаления пользователем
Галактика возрастом менее двух миллиардов лет не вращается вопреки теориям
В России нашли способ увеличить ресурс авиадвигателей с помощью лазерной ударной обработки деталей
На азиатских рынках выявили партии поддельных DDR5 с пустыми модулями DRAM
Сиденья как у Rolls-Royce за $440 тысяч появились в Toyota Corolla Cross
Forza Horizon 6 в издании Premium Edition появилась на торрентах за 9 дней до полноценного релиза
Microsoft забанила учётные записи игроков в утёкшую версию Forza Horizon 6 до 9999 года
Энтузиаст протестировал Forza Horizon 6 на ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 9070 XT с FSR 4.1
Palit представила видеокарты GeForce RTX 5080 Infinity 3 полностью в чёрном цвете
Режим Low Latency в Windows 11 ускоряет меню до 70% и запуск приложений до 40%

Популярные статьи

Эмерих Юттнер — человек, подделывавший по одному доллару
Почему Installer-SH вне конкуренции среди способов распространения софта под Linux и FreeBSD
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter