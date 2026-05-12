По мнению главы компании Nvidia, распространение искусственного интеллекта ведёт к резкому спросу на рабочие специальности в США

Регулярно появляются новости о том, что из-за искусственного интеллекта в тех или иных компаниях сокращают персонал. Речь может идти о специалистах таких профессий, как программисты, дизайнеры и другие представители IT. На этом фоне может вырасти спрос на рабочие специальности, поскольку искусственный интеллект требует строительства дата-центров, заводов по производству компонентов вроде оперативной памяти, производящих энергию предприятий.

Этой же мысли придерживается генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг. В своём обращении к выпускникам Университета Карнеги — Меллона в минувшее воскресенье он рассказал о будущем рынка труда, по крайней мере в США.

По его мнению, искусственный интеллект даёт Америке возможность заново начать строительство. В этом случае востребованными окажутся электрики, сантехники, сварщики, техники, строители. Хуанг считает, что искусственный интеллект создаёт новую индустриальную эпоху.

Капитальные вложения крупнейших технологических компаний США по итогам только 2026 года могут составить примерно $700 млрд. В первую очередь это инвестиции в строительство центров обработки данных и прочей инфраструктуры для работы моделей ИИ. До конца десятилетия, согласно оценке фирмы McKinsey, этот бум может привлечь инвестиции на сумму почти $7 трлн.

Анализ миллионов вакансий в США, который в марте провело агентство Randstad, показал рост спроса на квалифицированных рабочих на 27% за 3 года. На 30% выросла потребность в строителях, на 25% в сварщиках, на 18% в электриках. Спрос велик, и он превышает предложение.

Предлагая молодому поколению связать жизнь с рабочими специальностями, главы IT-компаний вроде Хуанга не говорят о том, насколько стабильным окажется спрос на них. Индустрия ИИ не выглядит стабильной, и строительство инфраструктуры для неё не будет длиться бесконечно. В 2025 году темпы строительства центров обработки данных замедлились впервые с 2020 года. К тому же, если убрать из уравнения ИИ, строительная отрасль в США не находится на подъёме.