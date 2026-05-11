link1pc
В России нашли способ увеличить ресурс авиадвигателей с помощью лазерной ударной обработки деталей
Способ даёт возможность существенно продлить срок службы и повысить устойчивость к коррозии деталей, подвергающихся высоким нагрузкам

В России создана передовая методика обработки титановых и жаростойких сплавов с использованием лазера. Данная технология предназначена для работы с деталями авиационных двигателей нового типа. Как сообщает издание «Известия», метод основан на применении мощного лазерного луча, который проходит через слой воды и вызывает микроскопические взрывы на поверхности детали.

Особенность метода состоит в том, что деталь не нагревается, а в её внешнем слое создаются напряжения сжатия. Это предотвращает появление трещин и значительно повышает прочность и долговечность изделий. Так, согласно результатам испытаний, проведённых в Московском авиационном институте, детали, обработанные таким способом, продемонстрировали значительное улучшение рабочих характеристик по сравнению с обычными аналогами.

Тут стоит отметить, что, хотя в других странах уже применяют лазерное ударное упрочнение, в России была впервые создана собственная технология и разработан первый комплекс для данного вида обработки. Запуск этой системы запланирован на 2027 год. Данная система позволит производить детали, которые будут обладать повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии, что особенно актуально для авиационной промышленности.

Важно подчеркнуть, что этот способ обработки применим к разнообразным материалам и может быть использован для усиления различных компонентов: дисков, валов, шестерён, шасси, силовых элементов конструкции самолёта, а также для восстановления деталей. Он является альтернативой традиционным методам упрочнения с использованием дроби, обеспечивая более высокую надёжность и продолжительный срок службы.

#авиация #авиадвигатели #авиационная промышленность #российские разработки #российские технологии
Источник: iz.ru
