Энтузиаст протестировал Forza Horizon 6 на ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 9070 XT с FSR 4.1
Тест проводился с максимальными настройками.

Официальный запуск новой части игровой серии Forza Horizon состоится только через несколько дней, но в сети Интернет в связи с утечкой уже появилась рабочая версия игры, чем воспользовался участник платформы Reddit под ником snakedbr, который провёл тесты и поделился результатами, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: Polygon/Playground Games/Xbox Game Studios

Тестовая система была оснащена процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, видеокартой Radeon RX 9070 XT и 32 ГБ оперативной памяти. Использовалась ОС Windows 11, графический драйвер 32.0.31007.1017 и игра версии 353145 с максимальными настройками графической составляющей — пресетом Extreme и высокими настройками RT. Также применялась технология FSR 4.1 в режиме Balanced, а генерация кадров была отключена.

Источник фото: snakedbr/Reddit

В разрешении 4K (3840x2160 точек) тестовый ПК обеспечил в Forza Horizon 6 результат, составляющий 63 fps, при средней задержке 37,6 мс и двух статтерах. Объём используемой видеопамяти достиг 10,63 ГБ из доступных 13,32 ГБ. Отмечается, что ранее Microsoft указала Radeon RX 9070 XT в качестве видеоадаптера, соответствующего требованиям для пресета Extreme RT.

#forza horizon 6
Источник: videocardz.com
