Офицеры Джейсон Смит и Джонатан Сантана подали иск против продюсерской компании Artists Equity, которую возглавляют Бен Аффлек и Мэтт Дэймон

Поводом стал криминальный триллер «The Rip» («Лакомый кусок»), вышедший на Netflix в январе 2026 года. Офицеры утверждают, что проект нанёс серьёзный удар по их личной и профессиональной репутации. В иске отмечается, что зрители могут идентифицировать их с героями фильма из-за надписи «Основано на реальных событиях». Истцы считают, что в картине использованы уникальные подробности расследования, проводившегося их отделом 29 июня 2016 года.

Сюжет картины рассказывает о лейтенанте Дейне Думарсе (Дэймон) и детективе‑сержанте Джей‑Ди Бирне (Аффлек), входящих в группу, которая занимается подсчётом и описанием 20 миллионов долларов наличными, обнаруженных во время операции. После этого между участниками расследования возникает недоверие из‑за подозрений в сокрытии части денег.

Режиссёр Джо Карнахан ранее рассказывал, что сценарий основан на реальном инциденте с его другом, который служил полицейским в Майами. Однако, офицеры утверждают, что теперь коллеги и члены их семей считают, что они использовали конфискованные средства для личного обогащения, покупки машин и оплаты обучения детей.

Полицейские требуют публичного опровержения, добавления заметного дисклеймера, а также компенсации ущерба и оплаты судебных издержек.