Официальный релиз Forza Horizon 6 состоится только через несколько дней, но из-за ошибки в работе Steamworks игра без DRM-защиты уже появилась в сети Интернет, что заставило Microsoft принять соответствующие меры, пишет издание Wccftech.

Сообщается, что геймеры, которые решили поиграть в утёкшую версию Forza Horizon 6, спустя некоторое время были заблокированы за «читерство/несанкционированное использование модов» — на их учётные записи было наложено ограничение до 31 декабря 9999 года.

Отмечается, что бан осуществляется по аппаратному идентификатору (HWID), поэтому переустановка ОС разблокировать учётную запись Xbox не поможет и геймерам придётся или покупать новую материнскую плату, или использовать программные средства для обхода ограничения, что может быть небезопасно.

Издание рекомендует добросовестным геймерам дождаться официального релиза Forza Horizon 6, который состоится 19 мая, чтобы не столкнуться с ограничением.