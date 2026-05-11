Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Microsoft забанила учётные записи игроков в утёкшую версию Forza Horizon 6 до 9999 года
Ограничение выдаётся по аппаратному идентификатору.

Официальный релиз Forza Horizon 6 состоится только через несколько дней, но из-за ошибки в работе Steamworks игра без DRM-защиты уже появилась в сети Интернет, что заставило Microsoft принять соответствующие меры, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Polygon/Playground Games/Xbox Game Studios

Сообщается, что геймеры, которые решили поиграть в утёкшую версию Forza Horizon 6, спустя некоторое время были заблокированы за «читерство/несанкционированное использование модов» — на их учётные записи было наложено ограничение до 31 декабря 9999 года.

Источник фото: Wccftech

Отмечается, что бан осуществляется по аппаратному идентификатору (HWID), поэтому переустановка ОС разблокировать учётную запись Xbox не поможет и геймерам придётся или покупать новую материнскую плату, или использовать программные средства для обхода ограничения, что может быть небезопасно.

Издание рекомендует добросовестным геймерам дождаться официального релиза Forza Horizon 6, который состоится 19 мая, чтобы не столкнуться с ограничением.

#forza horizon 6
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россияне активно обсуждают мессенджер DZR Eleven как замену МАКС
Российский беспилотный трактор «Донтех» показал вдвое большую производительность чем МТЗ-80
Epic Games отрицает связь между использованием ИИ и увольнением тысячи сотрудников
Китайские автопроизводители Geely и Changan понесли в России убыток в размере 15,68 млрд руб.
Хирургические роботы могут обрести осязание благодаря китайскому датчику размером с рисовое зерно
Детективная драма «Удивительно яркие создания» с Салли Филд вошла в топ Netflix сразу после премьеры
Часы «Луч» в стиле БелАЗа выдержали наезд 250‑тонного самосвала и были раскуплены за день
Появились первые изображения и основные подробности российского премиального седана Senat 900
Эксперт протестировал GTX 1070 с Core i9-13900K в ряде популярных игр в трёх разрешениях
В Дании нашли шесть браслетов эпохи викингов весом 763 грамма - это третий по величине клад в стране
Chrome тайно загружает файл Gemini Nano на 4 ГБ и восстанавливает его после удаления пользователем
На азиатских рынках выявили партии поддельных DDR5 с пустыми модулями DRAM
Цена AMD Radeon RX 9070 XT в Китае снизилась ниже рекомендованной
Галактика возрастом менее двух миллиардов лет не вращается вопреки теориям
Onyx представила Boox Tappy — Bluetooth‑пульт для перелистывания страниц на электронных книгах
Лучший момент Сони Блейд в «Mortal Kombat II» появился в фильме в последнюю минуту
Авторы Subnautica 2 показали геймплейный трейлер новинки
Китай представил 200-кубитный квантовый компьютер Hanyuan-2 с двухъядерной архитектурой
Создана амфибия Scubacraft SC3 по мотивам фильма об агенте 007: плавает как катер и ныряет на 30 м
Хакер из Германии взломал робота-газонокосилку и направил её на человека

Популярные статьи

Провал Steam Machine – устройство ещё не вышло, но уже никому не нужно
«Мортал Комбат II»: краткий и субъективный обзор
Эмерих Юттнер — человек, подделывавший по одному доллару
Почему Installer-SH вне конкуренции среди способов распространения софта под Linux и FreeBSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter