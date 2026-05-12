Исследователи нашли запечатанный колодец в 3200-летней сардинской башне эпохи железного века
Здесь же были найдены керамика и бронзовый меч, которые говорят о проведении ритуалов неизвестного назначения

Междисциплинарное исследование, проведённое доктором Сильвией Амиконе из Тюбингенского университета, изучило комплекс башен бронзового века в нураге Барру, в южно-центральной Сардинии. Это позволило узнать о том, что эти башни играли социальную и духовную роль вплоть до раннего железного века. Внутри нашли запечатанный колодец-цистерну с обломками сосудов, останки животных и людей рядом с ритуальными подношениями, включая бронзовый меч длиной 94 см, похожие на бритвы бронзовые предметы и кусок меди.

Изображение: Тюбингенский университет

В результате становится очевидно, что построенная свыше 3200 лет назад башня затем применялась как место для ритуальной деятельности во времена религиозных и политических перемен сардинского общества. Сардиния известна нурагами, массивными каменными башнями, построенными в бронзовом веке. На острове найдено почти 7000 построенных из камней башен с консольными внутренними конструкциями. Возведены они были между 1700 и 1100 годами до н. э. Некоторые из них являются одиночными, другие оказались сложными монументами из нескольких башен, со стенами и связанными поселениями.

Изображение: Тюбингенский университет

Относительно предназначения этих башен у археологов нет единого мнения. Кто-то считает их оборонительными сооружениями, кто-то элитными резиденциями, другие говорят о них как о территориальных маркерах, общественных центрах или ритуальных местах. Вопрос заключается в том, утратили ли древние башни значение, когда в позднем бронзовом веке и раннем железном веке начали появляться новые священные постройки.

Изображение: Тюбингенский университет

Новое открытие отвечает на этот вопрос отрицательно и говорит, что башни сохраняли свою значимость. Более ранние раскопки рассказали о том, что башенный комплекс в Барру создавался путём последовательных пристроек в среднем или позднем бронзовом веке. Необычной находкой является колодец-цистерна, соединённый с ведущей на верхний уровень лестницей. На дне этого колодца находилась группа специально разбитых керамических сосудов, таких как кувшины, миниатюрные и редкий четырёхручный церемониальный сосуд. Колодец был запечатан известняковыми плитами.

Изображение: Амиконе, Сильвия и др., 2026

Ещё одной интересной находкой является найденный возле лестницы бронзовый меч длиной 94 см. Предположительно, этот меч символический, а не боевой. Также нашли три бронзовых предмета вроде бритвы и кусок меди, которые тоже могли иметь церемониальное значение.

Из восьми групп керамических изделий семь были признаны не местными. Сосуды могли привезти из районов на расстоянии до 10 км, а другие находки могли пройти расстояние более 40 км. Это указывает на более широкие религиозные, экономические и политические связи в данном регионе.

#история #археология #италия #раскопки #железный век #сардиния
Источник: arkeonews.net
