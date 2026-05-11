Простота и практичность: лаконичный дизайн и продвинутое охлаждение с композитными тепловыми трубками.

Компания Palit представила несколько моделей видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5080 в серии Infinity 3, сообщает VideoCardz.com. При разработке новинок производитель руководствовался принципами простоты и практичности: оснащение видеокарт обеспечивает надёжную и стабильную работу, а лаконичный дизайн полностью в чёрном цвете делает их подходящими для сборок практически в любом стиле.

Источник изображения: Palit (и далее)

Компания Palit представила две модели, стандартную GeForce RTX 5080 Infinity 3 и версию с заводским разгоном (OC). Обе оснащаются системой охлаждения с композитными тепловыми трубками и вентиляторами TurboFan 4.0.

По данным Palit, композитные тепловые трубки со спечённым фитилём и рифлёными каналами до 32% эффективнее при передаче тепла радиатору. Кроме этого, аэродинамические законцовки и канавки лопастей вентиляторов TurboFan 4.0 обеспечивают улучшение тепловых и акустических характеристик на 33%.

Тактовая частота графического процессора в режиме ускорения (Boost) у модели с заводским разгоном повышена до 2625 МГц. Стандартная модель работает на стандартных частотах — 2617 МГц в режиме Boost. Остальные характеристики идентичны эталонным, включая 10752 CUDA ядра, 16 ГБ видеопамяти GDDR7 со скоростью 30 гигабит в секунду и 256-битной шиной, расчётная мощность 360 Вт. Размеры видеокарт составляют 331,9×127,1×56,8 мм, что соответствует 2,8-слотовой конструкции.