Global_Chronicles
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
В сеть утекла полностью играбельная версия Forza Horizon 6 без защиты. Microsoft начала блокировать игроков, которые запустили эту версию, с датой разблокировки 31 декабря 9999 года.

За несколько дней до официального релиза Forza Horizon 6 в интернете появилась полная версия игры без DRM-защиты. Причина — масштабный сбой в системе Steamworks. Microsoft выбрала максимально жесткий ответ. 

Изображение: WCCFTech

Первые игроки получили бан за «читерство и несанкционированное использование модов». Дата разблокировки в системе — 31 декабря 9999 года. Игрокам придется ждать почти 8000 лет.

Это не просто блокировка учетной записи. Microsoft накладывает бан по аппаратному идентификатору. Простая переустановка Windows не поможет. Пользователь Reddit с ником HatWithoutBand объяснил: читерам остается либо использовать программы для подмены HWID, либо физически менять оборудование. Программы для подмены часто работают ненадежно или содержат вредоносное ПО и кейлоггеры.

Единственный надежный способ разблокироваться — заменить материнскую плату. При текущем росте цен на компьютерное оборудование это обойдется дорого.

Microsoft и Playground Games применили самые суровые меры. Знакомиться со слитой версией игры до официального релиза не стоит даже тем, кто оформил предзаказ. Официальный выход Forza Horizon 6 состоится 19 мая. Честным игрокам осталось ждать всего несколько дней.

#microsoft #xbox #игра #утечка #forza horizon 6 #бан #steamworks #hwid
Источник: wccftech.com
