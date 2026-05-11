События в мире Михаил Андреев
В России началось строительство нового завода по производству деталей газотурбинных двигателей
Территория под его возведение была выделена ещё прошлой осенью.

Строительство промышленных предприятий — это всегда весьма затянутый процесс. Причём не столько потому, что сами строительные работы затратны по времени, сколько потому, что сначала под всё это необходимо выделить территорию, согласовать документы и в целом пережить массу бюрократической волокиты. Так, земля под новое предприятие по производству деталей газотурбинных двигателей в Благовещенске Республики Башкортостан была выделена ещё осенью прошлого года, ну а строительство началось только на этой неделе.

Источник изображения: соцсети главы Благовещенского района Республики Башкортостан Анны Карабановой.

Как отмечают представители компании «Технопарк АТ-СТ», которая реализует данный проект, на предприятии будут производиться различные детали газотурбинных двигателей, включая такие наукоёмкие элементы, как лопатки, от которых, собственно, в значительной степени зависит эффективность и мощность будущих агрегатов.

Предприятие будет средним в масштабах отрасли: инвестиции в его строительство составили более 500 млн рублей, а по завершении строительства на нём будут работать 50 человек. Непосредственно стройку планируется завершить в этом году, а на проектную мощность предприятие рассчитывают вывести примерно к 2029 году.

#россия #экономика #промышленность
